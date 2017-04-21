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https://sport.mail.ru/news/boxing/29503020/
21 апреля 2017, 10:06 | Бокс | Sports.kz

Головкина троллят за ожидание боя с «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) по-прежнему ждет боя с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) <nobr>по-прежнему</nobr> ждет боя с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Инстаграм Boxeo Cubano опубликовал тематическую зарисовку по этому поводу.

«Я жду “Канело”, чтобы он позволил мне двигаться дальше и драться с кем-нибудь». Теперь мы знаем, кто здесь босс, — гласит подпись к фото.

Ожидается, что бой Головкин — Альварес состоится в сентябре. В настоящее время промоутеры боксером, Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, ведут переговоры об организации поединка.

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