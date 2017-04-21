Головкина троллят за ожидание боя с «Канело»
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО)
по-прежнему ждет боя с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Инстаграм Boxeo Cubano опубликовал тематическую зарисовку по этому поводу.
«Я жду “Канело”, чтобы он позволил мне двигаться дальше и драться с кем-нибудь». Теперь мы знаем, кто здесь босс, — гласит подпись к фото.
Ожидается, что бой Головкин — Альварес состоится в сентябре. В настоящее время промоутеры боксером, Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, ведут переговоры об организации поединка.
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