Эрик Гомес не исключает, что вместо Головкина против «Канело» может выйти Лемье
Президент промоутерской компании Golden boy Эрик Гомес заявил что заинтересован в проведении боя Сауль Альварес — Давид Лемье. У обеих боксеров контракт с Golden Boy.
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«Давид Лемье потрясающий нокаутер, только посмотрите как он это делает, думаю поединок с «Канело» будет зрелищным событием, Канело тоже непротив этого боя, — заявил Гомес.
Источник: BadLeftHook.com.
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