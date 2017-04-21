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https://sport.mail.ru/news/boxing/29502841/
21 апреля 2017, 10:00 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Эрик Гомес не исключает, что вместо Головкина против «Канело» может выйти Лемье

Президент промоутерской компании Golden boy Эрик Гомес заявил что заинтересован в проведении боя Сауль Альварес — Давид Лемье. У обеих боксеров контракт с Golden Boy.

Президент промоутерской компании Golden boy <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Гомес</span> заявил что заинтересован в проведении боя <span class=error>Сауль</span> Альварес — Давид <span class=error>Лемье</span>. У обеих боксеров контракт с Golden Boy. Увеличить
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«Давид Лемье потрясающий нокаутер, только посмотрите как он это делает, думаю поединок с «Канело» будет зрелищным событием, Канело тоже непротив этого боя, — заявил Гомес.

Источник: BadLeftHook.com.

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