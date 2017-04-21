Эрик Гомес не исключает, что вместо Головкина против «Канело» может выйти Лемье

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Давид Лемье потрясающий нокаутер, только посмотрите как он это делает, думаю поединок с «Канело» будет зрелищным событием, Канело тоже непротив этого боя, — заявил Гомес.

Источник: BadLeftHook.com.