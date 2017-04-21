20 чемпионов за 30 лет карьеры, или 10 самых интересных фактов о тренере Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этими десятью фактами.

1. Санчес родился в Тихуане (Мексика) и был самым старшим ребенком из восьми детей;.

2. В 17 лет создал свою строительную фирму в США;.

3. Первым крупным контрактом, который у него появился, стало строительство дома на съемочной площадке для блокбастера 1982 года «Инопланетянин» Стивена Спилберга;.

4. Абель Санчес занимался таеквондо, кикбоксингом (15 боев без поражений) и боксом (3−3−0);.

5. В 1987 году Абель Санчес привел мексиканца Лупе Аквино к титулу чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBС. Это был первые его воспитанник, ставший чемпионом мира;.

6. У Абеля Санчеса трое детей от первого брака: дочь и два сына;.

7. В начале 2000-х сам построил свой тренировочный лагерь Big Bear;.

8. За 30-летнюю карьеру тренера воспитал 20 чемпионов мира по боксу в разных весовых категориях;.

9. Был признан лучшим тренером по версии известного портала Yahoo Sports и журнала Sports Illustrated;.

10. В 2010 году начал тренировать Геннадия Головкина, который стал чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-64317487_587"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?144"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-64317487_587", -64317487, 587, '2i3CpfTbeP2R6xA8m-iENBywhw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>