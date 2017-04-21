20 чемпионов за 30 лет карьеры, или 10 самых интересных фактов о тренере Головкина
Казахстанская федерация профессионального бокса в своей группе ВКонтакте подготовила материал «10 фактов о тренере GGG Абеле Санчесе». Напомним, что Санчес с 2010 года тренирует казахстанского боксера Геннадия Головкина, который на данный момент владеет титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
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Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этими десятью фактами.
1. Санчес родился в Тихуане (Мексика) и был самым старшим ребенком из восьми детей;.
2. В 17 лет создал свою строительную фирму в США;.
3. Первым крупным контрактом, который у него появился, стало строительство дома на съемочной площадке для блокбастера 1982 года «Инопланетянин» Стивена Спилберга;.
4. Абель Санчес занимался таеквондо, кикбоксингом (15 боев без поражений) и боксом (3−3−0);.
5. В 1987 году Абель Санчес привел мексиканца Лупе Аквино к титулу чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBС. Это был первые его воспитанник, ставший чемпионом мира;.
6. У Абеля Санчеса трое детей от первого брака: дочь и два сына;.
7. В начале 2000-х сам построил свой тренировочный лагерь Big Bear;.
8. За 30-летнюю карьеру тренера воспитал 20 чемпионов мира по боксу в разных весовых категориях;.
9. Был признан лучшим тренером по версии известного портала Yahoo Sports и журнала Sports Illustrated;.
10. В 2010 году начал тренировать Геннадия Головкина, который стал чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF.
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