Билли Джо Сондерс проведет следующий бой в июле

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«Он будет драться в июле. Мы объявим об этом после выходных. Мы хотели организовать бой с Головкиным, чтобы дать Билли шанс. Но, к сожалению, этого не случилось», — сказал Уоррен в интервью iFL TV.

Напомним, в последние месяцы Сондерса связывали с возможным поединком против казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), который владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое в Астане, однако их встреча этим летом, по всей видимости, не состоится.

По данным американского журналиста Yahoo! Sport Криса Мэнникса, Головкин вернется на ринг в сентябре, а его соперником станет мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 KO). Этот поединок считается многими специалистами и болельщиками самым ожидаемым в мировом боксе.