Сондерс выйдет на ринг в июле, но не с Головкиным

Уоррен выразил сожаление по поводу того, что не удалось подписать контракт о бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и рассказал о планах Сондерса.



— После выходных мы объявим о следующем бое Билли. Он будет в июле и не с Головкиным, — сказал Уоррен.



Вероятнее всего, Сондерс встретится с победителем боя Томми Лэнгфорд (18−0, 6 КО) — Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО), которые выйдут на ринг 22 апреля в Лестере.