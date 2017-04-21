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https://sport.mail.ru/news/boxing/29499596/
21 апреля 2017, 0:01 | Бокс | Sports.kz

Сондерс выйдет на ринг в июле, но не с Головкиным

Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен дал интервью iFL TV, сообщает Sports.kz.

Уоррен выразил сожаление по поводу того, что не удалось подписать контракт о бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и рассказал о планах Сондерса.

— После выходных мы объявим о следующем бое Билли. Он будет в июле и не с Головкиным, — сказал Уоррен.

Вероятнее всего, Сондерс встретится с победителем боя Томми Лэнгфорд (18−0, 6 КО) — Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО), которые выйдут на ринг 22 апреля в Лестере.

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