Сондерс выйдет на ринг в июле, но не с Головкиным
Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен дал интервью iFL TV, сообщает Sports.kz.
Уоррен выразил сожаление по поводу того, что не удалось подписать контракт о бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и рассказал о планах Сондерса.
— После выходных мы объявим о следующем бое Билли. Он будет в июле и не с Головкиным, — сказал Уоррен.
Вероятнее всего, Сондерс встретится с победителем боя Томми Лэнгфорд (18−0, 6 КО) — Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО), которые выйдут на ринг 22 апреля в Лестере.
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