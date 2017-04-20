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https://sport.mail.ru/news/boxing/29499378/
20 апреля 2017, 23:21 | Бокс | Lenta.Ru

Глава UFC назвал суммы гонораров Макгрегора и Мэйуэзера за бой

Глава Абсолютного боксерского чемпионата (UFC) Дэна Уайт рассказал о гонорарах, которые получат Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер за поединок по правилам бокса, который должен пройти между этими бойцами. Слова Уайта приводит MMA Weekly.

Глава Абсолютного боксерского чемпионата (UFC) <span class=error>Дэна</span> Уайт рассказал о гонорарах которые получат <span class=error>Конор</span> Макгрегор и <span class=error>Флойд</span> Мэйуэзер за поединок по правилам бокса который должен пройти между этими бойцами. По словам <span class=error>Уайта</span> ирландец получит около 75 миллионов долларов американец — около 100 миллионов. Увеличить
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«Все зависит от продаж трансляций боя. Если он будет продаваться так, как я думаю, то Флойд заработает чуть больше 100 миллионов долларов, а Конор получит около 75 миллионов», — сказал Уайт, а также подчеркнул, что контракт на бой пока не подписан.

14 марта сообщалось, что для боя Мэйуэзера с Макгрегором зарезервировали арену в Лас-Вегасе.

В середине февраля появилась информация о том, что Макгрегор и Мэйуэзер согласовали контракт на проведение боя по правилам бокса.

40-летний Мэйуэзер одержал 49 побед в 49 поединках (26 нокаутов). 28-летний Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях — полулегкой и легкой. На счету ирландца 24 боя по правилам ММА. В его активе 21 победа (18 нокаутом) и три поражения.
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