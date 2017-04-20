Мариуш Вах и Диллиан Уайт проведут бой 3 июня
3 июня на лондонской «О2 Арене» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в супертяжёлом весе между
экс-претендентом на титул чемпиона мира Мариушем Вахом (33−2, 17 КО) и Диллианом Уайтом (20−1, 15 КО).
«Он —
Отметим, что Уайт свой предыдущий бой провёл в декабре 2016 года, когда разделённым решением судей добыл победу над Дереком Чисорой. Что касается Ваха, то поляк в минувшем месяце перебоксировал Эркана Тепера.
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