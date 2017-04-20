Шуменов: Я никого не боюсь и готовился нокаутировать Дортикоса, но доктор запретил драться
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) прокомментировал отмену боя против кубинца Юниера Дортикоса (21−0, 20 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок должен был пройти 29 апреля в
«Я искренне извиняюсь перед своими фанатами, но во время спарринга я травмировал глаз. Повреждение сетчатки и стирание роговицы. Во вторник (18 апреля — прим.Vesti.kz) я был вынужден лечь на неотложную операцию у хирурга. По приказу доктора я должен отложить свой бой до июня. Я никогда не боюсь. Я готовился нокаутировать Дортикоса 29 апреля. Спасибо за вашу поддержку!» — сообщил Шуменов на официальной странице в Instagram.
Ранее стало известно, что на восстановление Шуменова потребуется 30−40 дней. Казахстанец во второй раз в карьере вынужден отменять бой
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