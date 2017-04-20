Чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо (17−0, 11 KO) выступит в андеркарте вечера бокса, главным событием которого станет реванш между чемпионом WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Андре Уордом (31−0, 15 КО) из США и россиянином Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26 КО).