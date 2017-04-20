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20 апреля 2017, 18:54 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: При всём уважении к Уорду, Гвоздик — лучший в мире в полутяжёлом весе

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал украинского бойца Александра Гвоздика (13−0, 11 КО) лучшим боксёром полутяжёлого веса в мире. Арум отметил, что, на его взгляд, Гвоздик превосходит даже чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорда.

Глава промоутерской компании Top <span class=error>Rank</span> Боб <span class=error>Арум</span> назвал украинского бойца Александра Гвоздика (13−0 11 КО) лучшим боксёром полутяжёлого веса в мире. Увеличить
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«При всём должном уважении к моему дорогому другу Андре Уорду, я считаю, что Гвоздик — лучший боксёр полутяжёлого веса в мире», — приводит слова Арума Boxing Scene.

В последнем бою Гвоздик в третьем раунде нокаутировал кубинца Юньески Гонсалеса (18−3, 14 КО).

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