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https://sport.mail.ru/news/boxing/29494648/
20 апреля 2017, 15:53 | Бокс | Vesti.kz

Чемпион WBA Гильермо Ригондо выступит в андеркарте реванша Уорд — Ковалев

Чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо (17−0, 11 KO) выступит в андеркарте вечера бокса, главным событием которого станет реванш между чемпионом WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Андре Уордом (31−0, 15 КО) из США и россиянином Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26 КО).

В вечере бокса могут принять участие и два казахстанских боксера. Увеличить
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Как сообщает Fightnews, cоперником Ригондо станет непобежденный мексиканец Мойзез Флорес (25−0, 17 КО), который владеет поясами чемпиона IBO и временного чемпиона WBA.

Вечер бокса Уорд — Ковалев пройдет 17 июля на арене «Мандалай Бэй» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Стоит отметить, что ранее Уорд назвал Ригондо лидером рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Добавим, что выступить в вечере бокса Уорд — Ковалев могут казахстанцы Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) и Мейирим Нурсултанов (2−0, 1 КО). Их дела ведет менеджер Эгис Климас, также работающий с россиянином.
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