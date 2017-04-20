Чемпион WBA Гильермо Ригондо выступит в андеркарте реванша Уорд - Ковалев

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Fightnews, cоперником Ригондо станет непобежденный мексиканец Мойзез Флорес (25−0, 17 КО), который владеет поясами чемпиона IBO и временного чемпиона WBA.

Вечер бокса Уорд — Ковалев пройдет 17 июля на арене «Мандалай Бэй» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Стоит отметить, что ранее Уорд назвал Ригондо лидером рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Добавим, что выступить в вечере бокса Уорд — Ковалев могут казахстанцы Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) и Мейирим Нурсултанов (2−0, 1 КО). Их дела ведет менеджер Эгис Климас, также работающий с россиянином.