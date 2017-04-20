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20 апреля 2017, 13:27 | Бокс | ТАСС

Лебзяк подтвердил, что возглавил сборную Туркмении по боксу

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк подтвердил, что официально возглавил команду Туркмении. Об этом специалист сообщил ТАСС.

Ранее специалист возглавлял сборную России. Увеличить
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«Я возглавил сборную Туркмении на олимпийский цикл, — сказал Лебзяк. — У нас стоит задача выиграть медали на Олимпийских играх. Были также предложения из Канады и Азербайджана, но я выбрал Туркмению. Условия хорошие, есть база и все необходимое».

Ранее специалист возглавлял сборную России. С Лебзяком было решено не продлевать контракт по итогам Олимпийских игр 2016 года, на его место был назначен Олег Меньшиков. Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 год.

Под руководством специалиста российские боксеры на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.
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