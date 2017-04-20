Женщина-боксер из Челябинска отрезала свою косу на взвешивании ради участия в Чемпионате страны
Челябинск. 20 апреля.
ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Боксеру из Челябинска Ирине Русских на прошедшем Чемпионате России по боксу в Московской области пришлось избавиться от косы ради выступления на соревнованиях.
Как сообщила агентству «Интерфакс-Урал» И. Русских, перед боем, когда до конца взвешивания оставалось 5 минут, весы показали превышение допустимого веса на 50 гр.
Чтобы продолжить соревнования, спортсменка решилась отрезать свою косу.
«Я не жалею о том, что сделала. От чемпионата до чемпионата проходит целый год, мы все это время усиленно тренируемся, и чтобы потом
Он добавила, что прошла пять боев и завоевала серебряную медаль.
И. Русских — мастер спорта по боксу. В настоящее время выступает за сборную России, ранее — за сборную Украины. Как пояснила агентству спортсменка, два года назад ей пришлось переехать в Челябинск из Донецка
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