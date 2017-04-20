Женщина-боксер из Челябинска отрезала свою косу на взвешивании ради участия в Чемпионате страны

Как сообщила агентству «Интерфакс-Урал» И. Русских, перед боем, когда до конца взвешивания оставалось 5 минут, весы показали превышение допустимого веса на 50 гр.

Чтобы продолжить соревнования, спортсменка решилась отрезать свою косу.

«Я не жалею о том, что сделала. От чемпионата до чемпионата проходит целый год, мы все это время усиленно тренируемся, и чтобы потом из-за 50 граммов меня не допустили до соревнований? Правда потом мне пояснили, что возможно это была погрешность весов, но сожаления все равно нет» — сказала спортсменка.

Он добавила, что прошла пять боев и завоевала серебряную медаль.