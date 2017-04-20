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https://sport.mail.ru/news/boxing/29490011/
20 апреля 2017, 11:05 | Бокс | Интерфакс

Женщина-боксер из Челябинска отрезала свою косу на взвешивании ради участия в Чемпионате страны

Челябинск. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Боксеру из Челябинска Ирине Русских на прошедшем Чемпионате России по боксу в Московской области пришлось избавиться от косы ради выступления на соревнованиях.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Урал» И. Русских, перед боем, когда до конца взвешивания оставалось 5 минут, весы показали превышение допустимого веса на 50 гр.

Чтобы продолжить соревнования, спортсменка решилась отрезать свою косу.

«Я не жалею о том, что сделала. От чемпионата до чемпионата проходит целый год, мы все это время усиленно тренируемся, и чтобы потом из-за 50 граммов меня не допустили до соревнований? Правда потом мне пояснили, что возможно это была погрешность весов, но сожаления все равно нет» — сказала спортсменка.

Он добавила, что прошла пять боев и завоевала серебряную медаль.

И. Русских — мастер спорта по боксу. В настоящее время выступает за сборную России, ранее — за сборную Украины. Как пояснила агентству спортсменка, два года назад ей пришлось переехать в Челябинск из Донецка из-за военных действий на Украине.

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