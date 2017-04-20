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20 апреля 2017, 10:05 | Бокс | Sports.kz

Шуменову посоветовали заняться другой деятельностью

Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал для Sports.kz ситуацию с травмой Бейбута Шуменова в преддверие боя с Юниером Дортикосом.

<nobr>Вице-президент</nobr> Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал для Sports.kz ситуацию с травмой <span class=error>Бейбута</span> <span class=error>Шуменова</span> в преддверие боя с <span class=error>Юниером</span> <span class=error>Дортикосом</span>. Увеличить
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 — Думаю, количество травм у Шуменова в последнее время слишком большое, поэтому, считаю, ему нужно заняться другой деятельностью — тем же промоушном, где у него все должно получиться только хорошо. Бейбут имеет достаточно огромный опыт в профессиональном боксе, к тому же знает немало нужных людей в Америке. Взял бы на контракт молодых перспективных ребят из Казахстана, а таких у нас достаточно, и помог бы им реализовать свой потенциал.

В дальнейшем не исключаю проведения поединка Шуменов — Дортикос, так как сторонами подписан контракт, а его нарушение ведет за собой много разных санкций, включая и финансовые.

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Причиной отмены боя обладателя пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО) против «временного» чемпиона WBA в этом же весе кубинца Юниера Дортикоса (21−0, 20 КО) стала травма глаза казахстанского боксера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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