Шуменову посоветовали заняться другой деятельностью

— Думаю, количество травм у Шуменова в последнее время слишком большое, поэтому, считаю, ему нужно заняться другой деятельностью — тем же промоушном, где у него все должно получиться только хорошо. Бейбут имеет достаточно огромный опыт в профессиональном боксе, к тому же знает немало нужных людей в Америке. Взял бы на контракт молодых перспективных ребят из Казахстана, а таких у нас достаточно, и помог бы им реализовать свой потенциал.



В дальнейшем не исключаю проведения поединка Шуменов — Дортикос, так как сторонами подписан контракт, а его нарушение ведет за собой много разных санкций, включая и финансовые.