Шуменову посоветовали заняться другой деятельностью
Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал для Sports.kz ситуацию с травмой Бейбута Шуменова в преддверие боя с Юниером Дортикосом.
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Видимо, что-то случилось...
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— Думаю, количество травм у Шуменова в последнее время слишком большое, поэтому, считаю, ему нужно заняться другой деятельностью — тем же промоушном, где у него все должно получиться только хорошо. Бейбут имеет достаточно огромный опыт в профессиональном боксе, к тому же знает немало нужных людей в Америке. Взял бы на контракт молодых перспективных ребят из Казахстана, а таких у нас достаточно, и помог бы им реализовать свой потенциал.
В дальнейшем не исключаю проведения поединка Шуменов — Дортикос, так как сторонами подписан контракт, а его нарушение ведет за собой много разных санкций, включая и финансовые.
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