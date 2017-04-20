Стали известны подробности травмы Шуменова и сроки восстановления после операции

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Накануне во время тренировки спарринг-партнер попал большим пальцем боксерской перчатки в правый глаз Шуменову. Врачи констатировали повреждение сетчатки, спортсмену пришлось перенести срочную операцию.

Примерными сроками восстановления Шуменова врачи называют 30−40 дней. После операции боксера не стали задерживать в клинике, он продолжает лечение у себя дома в Лас-Вегасе, принимая в том числе сильные обезболивающие препараты.