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https://sport.mail.ru/news/boxing/29488357/
20 апреля 2017, 9:48 | Бокс | Vesti.kz

Стали известны подробности травмы Шуменова и сроки восстановления после операции

Причиной отмены боя обладателя пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО) против «временного» чемпиона WBA в этом же весе кубинца Юниера Дортикоса (21−0, 20 КО) стала травма глаза казахстанского боксера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанскому боксеру пришлось отменить бой. Увеличить
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Накануне во время тренировки спарринг-партнер попал большим пальцем боксерской перчатки в правый глаз Шуменову. Врачи констатировали повреждение сетчатки, спортсмену пришлось перенести срочную операцию.

Примерными сроками восстановления Шуменова врачи называют 30−40 дней. После операции боксера не стали задерживать в клинике, он продолжает лечение у себя дома в Лас-Вегасе, принимая в том числе сильные обезболивающие препараты.

Напомним, бой Шуменов — Дортикос должен был состояться 29 апреля в Лас-Вегасе, но накануне стало известно, что он отменен. Боксеры должны были определить обязательного претендента для действующего «суперчемпиона» WBA россиянина Дениса Лебедева.

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