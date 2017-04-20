Стали известны подробности травмы Шуменова и сроки восстановления после операции
Причиной отмены боя обладателя пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО) против «временного» чемпиона WBA в этом же весе кубинца Юниера Дортикоса (21−0, 20 КО) стала травма глаза казахстанского боксера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Накануне во время тренировки
Примерными сроками восстановления Шуменова врачи называют 30−40 дней. После операции боксера не стали задерживать в клинике, он продолжает лечение у себя дома в
Напомним, бой Шуменов — Дортикос должен был состояться 29 апреля в
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