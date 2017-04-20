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https://sport.mail.ru/news/boxing/29488216/
20 апреля 2017, 9:40 | Бокс | ТАСС

Во Всемирном боксерском совете заявили, что россиянин Дрозд завершил карьеру

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд считается в организации завершившим карьеру боксером. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Свой последний поединок российский боксер провел 22 мая 2015 года победив в Москве поляка Лукаша Яника. Увеличить
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Свой последний поединок россиянин провел 22 мая 2015 года, победив в Москве поляка Лукаша Яника.

«Дрозд почти два года не проводил боев. Мы пытались связаться с ним, но не получали ответов. Считаем его завершившим карьеру боксером», — сказал Сулейман.

8 апреля прошлого года года Дрозд должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. В настоящий момент россиянин восстановился от травмы и не может найти варианты для возвращения на ринг.

В активе Дрозда 40 побед (28 — нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.
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