Во Всемирном боксерском совете заявили, что россиянин Дрозд завершил карьеру

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Свой последний поединок россиянин провел 22 мая 2015 года, победив в Москве поляка Лукаша Яника.

«Дрозд почти два года не проводил боев. Мы пытались связаться с ним, но не получали ответов. Считаем его завершившим карьеру боксером», — сказал Сулейман.

8 апреля прошлого года года Дрозд должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. В настоящий момент россиянин восстановился от травмы и не может найти варианты для возвращения на ринг.

В активе Дрозда 40 побед (28 — нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.