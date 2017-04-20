Эрик Гомес: Бой с Головкиным — это то, чего мы с Альваресом хотим в сентябре
Вице-президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что поединок Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным стоит следующим в очереди после майского боя Канело с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, пишет Sports.kz.
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«У нас пока нет контракта, но мы вели обсуждения и продолжаем их вести. Я только что обсуждал бой с Томом [Леффлером]. Мы уже позаботились о многих деталях поединка. План в том, чтобы сделать бой в сентябре, но пока мы ничего не можем решить окончательно, пока Канело не победит
Поединок с Чавесом для Мексики значит больше противостояния с Головкиным. Но бой с GGG — это то, чего мы хотим и то, что будет следовать за поединком с Чавесом. Сауль хочет этого в сентябре, но сперва ему нужно пройти Чавеса, — передает слова Гомеса Boxingscene.com.
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