Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29488205/
20 апреля 2017, 9:38 | Бокс | Sports.kz

Эрик Гомес: Бой с Головкиным — это то, чего мы с Альваресом хотим в сентябре

Вице-президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что поединок Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным стоит следующим в очереди после майского боя Канело с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, пишет Sports.kz.

<nobr>Вице-президент</nobr> Golden Boy Promotions <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Гомес</span> заявил что поединок <span class=error>Сауля</span> Альвареса с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> стоит следующим в очереди после майского боя <span class=error>Канело</span> с Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У нас пока нет контракта, но мы вели обсуждения и продолжаем их вести. Я только что обсуждал бой с Томом [Леффлером]. Мы уже позаботились о многих деталях поединка. План в том, чтобы сделать бой в сентябре, но пока мы ничего не можем решить окончательно, пока Канело не победит Чавеса-младшего 6 мая. Он должен выиграть этот поединок. Как только он это сделает, я надеюсь, мы сможем очень скоро все решить.

Поединок с Чавесом для Мексики значит больше противостояния с Головкиным. Но бой с GGG — это то, чего мы хотим и то, что будет следовать за поединком с Чавесом. Сауль хочет этого в сентябре, но сперва ему нужно пройти Чавеса, — передает слова Гомеса Boxingscene.com.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Росадо вспомнил свой бой с Головкиным

Стала известна причина отмены боя Шуменов - Дортикос

Куат Хамитов: «Я приеду в Казахстан как король и надеюсь, что народ встретит меня как короля»