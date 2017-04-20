Асхат Уалиханов: Хотелось бы побоксировать на Родине
26-летний казахстанский
боксер-профессионал Асхат Уалиханов готовится провести в этом месяце очередной свой бой в профи. В андеркарте поединка легковесов Кейси Рамоса (США) и Мигеля Бельтрана-младшего (Мексика) наш земляк должен 28 апреля выйти в ринг в Marriott Convention Center (Бербанк, штат Калифорния) с Антонио Санчесом из Пуэрто-Рико в рамках первого полусреднего веса (до 63,503 кг).
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До сих пор уроженец Шу, живущий и тренирующийся сейчас в пригороде
Корреспондент республиканского
— Асхат, известно, что 28 апреля Вы должны встретиться в Калифорнии с 30-летним пуэрториканцем Антонио Санчесом. Ничего не изменилось?
— Да, — ничего не изменилось. Надеюсь, что и не изменится.
— Хорошо удалось изучить этого соперника? Каковы, на Ваш взгляд, его сильные и слабые стороны?
— Ну, не сказал бы, что я его полностью изучил, — только один бой видел. А насчет сильных и слабых сторон — пока еще не знаю. Думаю, в бою все будет ясно.
— Прошлый Ваш поединок состоялся в декабре. Почти пять месяцев между боями — это оптимальный перерыв?
— Думаю, для меня это большой перерыв. Тем более, что сейчас я рейтинговые бои провожу. Просто у меня с визой проблемы были — я в Казахстан прилетал, чтобы визу сделать. Наверное,
— А вообще, сколько боев в этом году провести планируете? Если ли
— Пока ничего не ясно. Не могу ничего сказать насчет боев. Как все сложится — дальше посмотрим.
— Любопытный момент: пока на
— Я насчет этого ничего не знаю. Если честно, — может быть, и случайность есть в этом.
— Вы сами уже полностью адаптировались к жизни за океаном? Никаких трудностей там не возникает?
— Да, все хорошо. Уже привык к Америке. Только языковые барьеры мне трудно даются (Улыбается).
— Как известно, летом планируется проведение вечера профессионального бокса в рамках EXPO 2017 в Астане. Хотелось бы в нем поучаствовать? И насколько это реально, на Ваш взгляд?
— Да, конечно, хотелось бы побоксировать на Родине. Но это не мы решаем, где нам выступать. Если с моим менеджером все обговорят, то можно и на Родине провести бой.
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