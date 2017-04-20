Асхат Уалиханов: Хотелось бы побоксировать на Родине

До сих пор уроженец Шу, живущий и тренирующийся сейчас в пригороде Лос-Анджелеса Окснарде у Роберта Гарсии и Марка Контрераса, провел в профессионалах два боя — в первом против мексиканца Даниэля Бастиена ему было присуждено поражение за удар после гонга, а в следующем досрочно разобрался во втором раунде с другим представителем Мексики Карлосом Агилерой.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz пообщался с нашим земляком, задав ему вопросы по поводу его ближайшего поединка и последующих боев.



— Асхат, известно, что 28 апреля Вы должны встретиться в Калифорнии с 30-летним пуэрториканцем Антонио Санчесом. Ничего не изменилось?

— Да, — ничего не изменилось. Надеюсь, что и не изменится.



— Хорошо удалось изучить этого соперника? Каковы, на Ваш взгляд, его сильные и слабые стороны?

— Ну, не сказал бы, что я его полностью изучил, — только один бой видел. А насчет сильных и слабых сторон — пока еще не знаю. Думаю, в бою все будет ясно.



— Прошлый Ваш поединок состоялся в декабре. Почти пять месяцев между боями — это оптимальный перерыв?

— Думаю, для меня это большой перерыв. Тем более, что сейчас я рейтинговые бои провожу. Просто у меня с визой проблемы были — я в Казахстан прилетал, чтобы визу сделать. Наверное, из-за этого так получилось.



— А вообще, сколько боев в этом году провести планируете? Если ли какие-то предварительные договоренности о следующем поединке?

— Пока ничего не ясно. Не могу ничего сказать насчет боев. Как все сложится — дальше посмотрим.



— Любопытный момент: пока на профи-ринге Вы встречаетесь только с латиноамериканцами. Вам специально подбирают соперников определенного стиля, с которыми Вы могли бы лучше проявить свои сильные качества, или здесь все же и доля случайности присутствует?

— Я насчет этого ничего не знаю. Если честно, — может быть, и случайность есть в этом.



— Вы сами уже полностью адаптировались к жизни за океаном? Никаких трудностей там не возникает?

— Да, все хорошо. Уже привык к Америке. Только языковые барьеры мне трудно даются (Улыбается).



— Как известно, летом планируется проведение вечера профессионального бокса в рамках EXPO 2017 в Астане. Хотелось бы в нем поучаствовать? И насколько это реально, на Ваш взгляд?

— Да, конечно, хотелось бы побоксировать на Родине. Но это не мы решаем, где нам выступать. Если с моим менеджером все обговорят, то можно и на Родине провести бой.