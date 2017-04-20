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https://sport.mail.ru/news/boxing/29488096/
20 апреля 2017, 9:22 | Бокс | Sports.kz

Асхат Уалиханов: Хотелось бы побоксировать на Родине

26-летний казахстанский боксер-профессионал Асхат Уалиханов готовится провести в этом месяце очередной свой бой в профи. В андеркарте поединка легковесов Кейси Рамоса (США) и Мигеля Бельтрана-младшего (Мексика) наш земляк должен 28 апреля выйти в ринг в Marriott Convention Center (Бербанк, штат Калифорния) с Антонио Санчесом из Пуэрто-Рико в рамках первого полусреднего веса (до 63,503 кг).

26-летний казахстанский <nobr>боксер-профессионал</nobr> <span class=error>Асхат</span> Уалиханов готовится провести в этом месяце очередной свой бой в профи. В андеркарте поединка <span class=error>легковесов</span> <span class=error>Кейси</span> <span class=error>Рамоса</span> (США) и <span class=error>Мигеля</span> <nobr>Бельтрана-младшего</nobr> (Мексика) наш земляк должен 28 апреля выйти в ринг в Marriott Convention Center (<span class=error>Бербанк</span> штат Калифорния) с <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Санчесом</span> из <nobr>Пуэрто-Рико</nobr> в рамках первого полусреднего веса (до 63503 кг). Увеличить
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До сих пор уроженец Шу, живущий и тренирующийся сейчас в пригороде Лос-Анджелеса Окснарде у Роберта Гарсии и Марка Контрераса, провел в профессионалах два боя — в первом против мексиканца Даниэля Бастиена ему было присуждено поражение за удар после гонга, а в следующем досрочно разобрался во втором раунде с другим представителем Мексики Карлосом Агилерой.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz пообщался с нашим земляком, задав ему вопросы по поводу его ближайшего поединка и последующих боев.

 — Асхат, известно, что 28 апреля Вы должны встретиться в Калифорнии с 30-летним пуэрториканцем Антонио Санчесом. Ничего не изменилось?
— Да, — ничего не изменилось. Надеюсь, что и не изменится.

 — Хорошо удалось изучить этого соперника? Каковы, на Ваш взгляд, его сильные и слабые стороны?
— Ну, не сказал бы, что я его полностью изучил, — только один бой видел. А насчет сильных и слабых сторон — пока еще не знаю. Думаю, в бою все будет ясно.

 — Прошлый Ваш поединок состоялся в декабре. Почти пять месяцев между боями — это оптимальный перерыв?
— Думаю, для меня это большой перерыв. Тем более, что сейчас я рейтинговые бои провожу. Просто у меня с визой проблемы были — я в Казахстан прилетал, чтобы визу сделать. Наверное, из-за этого так получилось.

 — А вообще, сколько боев в этом году провести планируете? Если ли какие-то предварительные договоренности о следующем поединке?
— Пока ничего не ясно. Не могу ничего сказать насчет боев. Как все сложится — дальше посмотрим.

 — Любопытный момент: пока на профи-ринге Вы встречаетесь только с латиноамериканцами. Вам специально подбирают соперников определенного стиля, с которыми Вы могли бы лучше проявить свои сильные качества, или здесь все же и доля случайности присутствует?
— Я насчет этого ничего не знаю. Если честно, — может быть, и случайность есть в этом.

 — Вы сами уже полностью адаптировались к жизни за океаном? Никаких трудностей там не возникает?
— Да, все хорошо. Уже привык к Америке. Только языковые барьеры мне трудно даются (Улыбается).

 — Как известно, летом планируется проведение вечера профессионального бокса в рамках EXPO 2017 в Астане. Хотелось бы в нем поучаствовать? И насколько это реально, на Ваш взгляд?
— Да, конечно, хотелось бы побоксировать на Родине. Но это не мы решаем, где нам выступать. Если с моим менеджером все обговорят, то можно и на Родине провести бой.

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