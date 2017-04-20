Альварес считает, что с легкостью побьет Головкина
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес верит, что ему не составит особого труда одержать победу над Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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В беседе с представителями американских СМИ один из репортеров задал ему вопрос: «После боя Головкина с Джейкобсом многие сказали, что ты бы с легкостью побил GGG. Что ты думаешь?», на что Канело лаконично ответил: «Я согласен».
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