Альварес считает, что с легкостью побьет Головкина

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В беседе с представителями американских СМИ один из репортеров задал ему вопрос: «После боя Головкина с Джейкобсом многие сказали, что ты бы с легкостью побил GGG. Что ты думаешь?», на что Канело лаконично ответил: «Я согласен».