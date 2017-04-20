Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29487628/
20 апреля 2017, 8:52 | Бокс | Sports.kz

Альварес считает, что с легкостью побьет Головкина

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес верит, что ему не составит особого труда одержать победу над Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO <span class=error>Сауль</span> Альварес верит что ему не составит особого труда одержать победу над Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В беседе с представителями американских СМИ один из репортеров задал ему вопрос: «После боя Головкина с Джейкобсом многие сказали, что ты бы с легкостью побил GGG. Что ты думаешь?», на что Канело лаконично ответил: «Я согласен».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Головкина назвали идиотом за то, что он отказался от предложения команды Альвареса

Росадо вспомнил свой бой с Головкиным

Ковалев будет готовиться к бою с Уордом в лагере Головкина