Канат Ислам: Я хочу побить «Канело», Котто, Лару или Пакьяо. Это моя цель, а не мечта

«Я просто хочу драться только с сильнейшими бойцами. Я готов драться с любым чемпионам. Я занимаюсь боксом уже 25 лет. Я дважды принимал участие в Олимпийских играх, завоевал бронзовую медаль и выиграл чемпионат мира на любительском уровне. Но я уже не молодой боксер. Пять лет в профессиональном боксе — это достаточный срок, чтобы выйти на бой за титул чемпион мира.

Я хочу побить «Канело», Котто, Лару или Пакьяо. Это моя цель, а не мечта. Об этом скоро будут говорить все фанаты бокса. Сейчас я усердно работаю, чтобы достичь поставленных целей. Я уважаю этих боксеров, потому что нелегко стать чемпионом среди тысячи бойцов по всему миру. Каждый из них уникален. Я всегда уважаю людей, которые работают на репутацию своей страны. Но все они, как и я, сделаны из плоти и крови. Моим фанатам скажу: я не заставлю вас долго ждать, очень скоро вы увидите меня в бою за титул чемпиона мира, и я вас не подведу, — сказал Ислам в интервью Worldboxingnews.net.

Ранее казахстанский боксер рассказал, что свой следующий бой он проведет в мае в США. После этого будет назван соперник Ислама на поединок в Астане.

Напомним, свой последний бой Ислам провел 18 февраля в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США). Он нокаутировал бразильца Робсона Асиса. После боя его сравнили с Головкиным, а российские комментаторы «Матч ТВ» выразили мнение, что Канат уже достиг уровня, чтобы выйти на ринг против именитых боксеров своего дивизиона, таких как «Канело» или Лара. Сам Ислам после победы над Ассисом бросил вызов «Канело» и Котто.