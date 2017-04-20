СМИ назвали главное преимущество Альвареса над Головкиным

«Прямо сейчас “Канело” выглядит намного быстрее Головкина. Он никогда не был быстр в дебюте боя, но сейчас, такое впечатление, что он становится еще медленнее. Его сила по-прежнему в порядке, но скорость стала заметно хуже, чем была три года назад. “Канело” будет доминировать за счет быстрой работы рук. Если Головкин хочет победить Альвареса, ему нужно внести много изменений в свой бокс. Сейчас единственный шанс для него победить — атаковать наскоком и сразу нанести много мощных ударов и провести много комбинаций», — пишет автор.



Промоутеры Головкина и Альвареса, Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, продолжают вести переговоры о бое, который, как ожидается, состоится в сентябре.подряд.