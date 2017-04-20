СМИ назвали главное преимущество Альвареса над Головкиным
Журналист Boxingnews24.com Джефф Аранау рассказал, в чем Сауль Альварес «Канело» (48−1−1, 34 КО) превосходит Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«Прямо сейчас “Канело” выглядит намного быстрее Головкина. Он никогда не был быстр в дебюте боя, но сейчас, такое впечатление, что он становится еще медленнее. Его сила
Промоутеры Головкина и Альвареса, Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, продолжают вести переговоры о бое, который, как ожидается, состоится в сентябре.подряд.
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