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20 апреля 2017, 8:39 | Бокс | Sports.kz

СМИ назвали главное преимущество Альвареса над Головкиным

Журналист Boxingnews24.com Джефф Аранау рассказал, в чем Сауль Альварес «Канело» (48−1−1, 34 КО) превосходит Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Джефф</span> <span class=error>Аранау</span> рассказал в чем <span class=error>Сауль</span> Альварес <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) превосходит Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Прямо сейчас “Канело” выглядит намного быстрее Головкина. Он никогда не был быстр в дебюте боя, но сейчас, такое впечатление, что он становится еще медленнее. Его сила по-прежнему в порядке, но скорость стала заметно хуже, чем была три года назад. “Канело” будет доминировать за счет быстрой работы рук. Если Головкин хочет победить Альвареса, ему нужно внести много изменений в свой бокс. Сейчас единственный шанс для него победить — атаковать наскоком и сразу нанести много мощных ударов и провести много комбинаций», — пишет автор.

Промоутеры Головкина и Альвареса, Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, продолжают вести переговоры о бое, который, как ожидается, состоится в сентябре.подряд.

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