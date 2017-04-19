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19 апреля 2017, 23:01 | Бокс | Чемпионат.com

Бывший тренер сборной России Лебзяк возглавил команду Туркменистана

Бывший тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк стал наставником команды Туркменистана.

Бывший тренер сборной России по боксу Александр <span class=error>Лебзяк</span> стал наставником команды Туркменистана. Увеличить
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Он уже успел провести показательную тренировку и займётся подготовкой туркменских боксёров к Олимпийским играм 2020 года в Токио, сообщают «Каспийские новости».

Лебзяк возглавлял российскую сборную на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В сентябре прошлого года он был уволен из команды. Сам Лебзяк был крайне недоволен увольнением и назвал его незаконным.

Сам Лебзяк выиграл Олимпиаду 2000 года в Сиднее в весовой категории до 81 кг.
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