Бывший тренер сборной России Лебзяк возглавил команду Туркменистана

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Он уже успел провести показательную тренировку и займётся подготовкой туркменских боксёров к Олимпийским играм 2020 года в Токио, сообщают «Каспийские новости».

Лебзяк возглавлял российскую сборную на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В сентябре прошлого года он был уволен из команды. Сам Лебзяк был крайне недоволен увольнением и назвал его незаконным.

Сам Лебзяк выиграл Олимпиаду 2000 года в Сиднее в весовой категории до 81 кг.