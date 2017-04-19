Бывший тренер сборной России Лебзяк возглавил команду Туркменистана
Бывший тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк стал наставником команды Туркменистана.
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Он уже успел провести показательную тренировку и займётся подготовкой туркменских боксёров к Олимпийским играм 2020 года в Токио, сообщают «Каспийские новости».
Лебзяк возглавлял российскую сборную на Олимпиаде в
Сам Лебзяк выиграл Олимпиаду 2000 года в Сиднее в весовой категории до 81 кг.
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