Ислам назвал примерную дату следующего боя

— Я в профессиональном боксе уже пять лет — это немало. За это время я успел выиграть 23 боя, 19 — нокаутом. Сейчас я расположился высоко в рейтингах организаций, и самое время стать чемпионом мира. Я не могу останавливаться и должен завоевывать пояса.



Я прилетел в США из Казахстана несколько дней назад — мой отпуск закончился. Сейчас я работаю на тренировочной базе моего промоутера Нельсона Лопеса во Флориде. Я приступил к тренировкам, а в конце мая проведу свой 24-й бой. Надеюсь, имя соперника станет известно на этой неделе.



Этот год очень важен для меня, потому что 9 сентября у меня будет отличный вечер бокса в Казахстане. Моя главная цель — стать чемпионом мира, так что после майского боя мы начнем готовиться к этому поединку. Переговоры скоро начнутся, и я убежден, что это событие привлечет внимание всего мира к Астане. Мы ожидаем, что это великое шоу посетят 15 тысяч зрителей, — сказал Ислам.