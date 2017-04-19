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https://sport.mail.ru/news/boxing/29486012/
19 апреля 2017, 23:05 | Бокс | Sports.kz

Ислам назвал примерную дату следующего боя

Казахстанский боксер Канат Ислам (23−0, 19 КО) в интервью Worldboxingnews.net рассказал, когда собирается провести свой следующий бой, сообщает Sports.kz.

— Я в профессиональном боксе уже пять лет — это немало. За это время я успел выиграть 23 боя, 19 — нокаутом. Сейчас я расположился высоко в рейтингах организаций, и самое время стать чемпионом мира. Я не могу останавливаться и должен завоевывать пояса.

Я прилетел в США из Казахстана несколько дней назад — мой отпуск закончился. Сейчас я работаю на тренировочной базе моего промоутера Нельсона Лопеса во Флориде. Я приступил к тренировкам, а в конце мая проведу свой 24-й бой. Надеюсь, имя соперника станет известно на этой неделе.

Этот год очень важен для меня, потому что 9 сентября у меня будет отличный вечер бокса в Казахстане. Моя главная цель — стать чемпионом мира, так что после майского боя мы начнем готовиться к этому поединку. Переговоры скоро начнутся, и я убежден, что это событие привлечет внимание всего мира к Астане. Мы ожидаем, что это великое шоу посетят 15 тысяч зрителей, — сказал Ислам.

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