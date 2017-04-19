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19 апреля 2017, 20:44 | Бокс | Чемпионат.com

Фьюри: Вернусь и нокаутирую бумажного чемпиона Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выступил с резкими словами в адрес чемпиона IBF Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> выступил с резкими словами в адрес чемпиона IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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«Может, я и жирный, но ты — бумажный чемпион с бумажным подбородком, тяжелоатлет-грубиян, который пытается казаться плохишом. Знай своё место, ничтожество! Я вернусь и нокаутирую тебя», — приводит слова британца Boxing Scene.

Фьюри не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда единогласным решением судей победил Владимира Кличко и завоевал чемпионские титулы по версиям WBA, WBO и IBF.
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