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19 апреля 2017, 18:48 | Бокс | Советский спорт

Майки Гарсия: Ломаченко — идеальный боец

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко над Джейсоном Сосой и подтвердил свое желание встретиться с ним на ринге.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки <span class=error>Гарсия</span> прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия <span class=error>Ломаченко</span> над <span class=error>Джейсоном</span> <span class=error>Сосой</span> и подтвердил свое желание встретиться с ним на ринге. Увеличить
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«Ломаченко выступил отлично — нужно отдать ему должное. Он очень талантлив, быстр, у него отличная работа ног, рефлексы, углы атак. Он отличный боец, даже я бы сказал — идеальный. Но если он серьезно настроен драться со мной в 135 фунтах, он должен требовать этого боя у своего промоутера Боба Арума. Я же, со своей стороны, готов говорить с Бобом, несмотря на то, что между нами произошло.

Это ведь бизнес — я сейчас сам себе промоутер, и я готов обсуждать с промоутером Ломаченко наш бой, чтобы прийти к взаимовыгодному соглашению. Я с удовольствием провел бы такой поединок — это был бы отличный бой двух очень техничных боксеров, который, уверен, понравился бы фанам, — цитирует Гарсию Boxing News.

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