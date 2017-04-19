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https://sport.mail.ru/news/boxing/29481280/
19 апреля 2017, 15:25 | Бокс | Чемпионат.com

Кличко: У меня больше нет титулов, но в этом есть некоторое облегчение

Украинский боксёр Владимир Кличко сказал, что в статусе претендента не чувствует на себе никакого прессинга перед боем с чемпионом мира IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.

«Я понимаю, что у меня больше нет титулов, но это в некотором роде облегчение. Я чувствую себя спокойнее и свободнее. Мне нравится, что на меня не оказывается никакого давления. Мне нечего защищать, поэтому теперь я должен стать охотником. У Джошуа есть титул, и это то, что мне нужно заполучить. Это будет совсем другой подход», — приводит слова Кличко AP.
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