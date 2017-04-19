Кличко: У меня больше нет титулов, но в этом есть некоторое облегчение

Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.

«Я понимаю, что у меня больше нет титулов, но это в некотором роде облегчение. Я чувствую себя спокойнее и свободнее. Мне нравится, что на меня не оказывается никакого давления. Мне нечего защищать, поэтому теперь я должен стать охотником. У Джошуа есть титул, и это то, что мне нужно заполучить. Это будет совсем другой подход», — приводит слова Кличко AP.