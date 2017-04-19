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https://sport.mail.ru/news/boxing/29481077/
19 апреля 2017, 15:18 | Бокс | Vesti.kz

«Неудачи» Шуменова. Сколько раз срывались поединки чемпиона мира по версии WBA?

Титульный поединок 33-летнего казахстанца Бейбута Шуменова с кубинцем Юниером Дортикосом отменен. Корреспондент Vesti.kz собрал «организационные неудачи», которые преследуют чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе последние полтора года.

33-летний казахстанец 11 месяцев не боксировал. Увеличить
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Проблемы с организацией боев у Шуменова начались задолго до разговоров о Дортикосе. В декабре 2014 казахстанец дебютировал в новой для себя весовой категории, а через семь месяцев выиграл титул «временного чемпиона мира по версии WBA. В мае 2016 стал полноценным чемпионом мира, победив американца Джуниора Энтони Райта. И больше не боксировал.

Еще в декабре 2015 года казахстанец мог провести поединок с польским экс-чемпионом мира по версии WBC Кшиштофом Влодарчиком. Но чуть позже этот бой был отменен из-за травмы Шуменова. Вернее, перенесен на апрель следующего года. Или май. В итоге, этот поединок так и не состоялся.

Вместо Влодарчика Шуменов встретился с Райтом, и после небольшой околоспортивной «войны», стал чемпионом мира. Следующей его целью стал суперчемпион мира по версии WBA Денис Лебедев. Параллельно появился вариант боя с небитым кубинцем Юниером Дортикосом, который сам вызвал казахстанца на поединок.

Торги о проведении встречи Шуменова и Дортикоса состоялись в ноябре прошлого года в штаб-квартире WBA: были определены примерные даты боев. Первоначально, он должен был состояться 11 февраля в Майами, но сторона кубинца, выигравшая торги, настояла на продление срока организации боя. В итоге, ее благополучно лишили права на проведение поединка. Появилась новая дата этого боя — 7—8 апреля. Лишь в конце марта назвали текущую дату.

В итоге, и 29 апреля боксеры не встретятся. На этот раз уже сам Шуменов стал причиной срыва долгожданного поединка.

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