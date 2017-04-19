«Неудачи» Шуменова. Сколько раз срывались поединки чемпиона мира по версии WBA?
Титульный поединок 33-летнего казахстанца Бейбута Шуменова с кубинцем Юниером Дортикосом отменен. Корреспондент Vesti.kz собрал «организационные неудачи», которые преследуют чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе последние полтора года.
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Видимо, что-то случилось...
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Проблемы с организацией боев у Шуменова начались задолго до разговоров о Дортикосе. В декабре 2014 казахстанец дебютировал в новой для себя весовой категории, а через семь месяцев выиграл титул «временного чемпиона мира по версии WBA. В мае 2016 стал полноценным чемпионом мира, победив американца Джуниора Энтони Райта. И больше не боксировал.
Еще в декабре 2015 года казахстанец мог провести поединок с польским
Вместо Влодарчика Шуменов встретился с Райтом, и после небольшой околоспортивной «войны», стал чемпионом мира. Следующей его целью стал суперчемпион мира по версии WBA Денис Лебедев. Параллельно появился вариант боя с небитым кубинцем Юниером Дортикосом, который сам вызвал казахстанца на поединок.
Торги о проведении встречи Шуменова и Дортикоса состоялись в ноябре прошлого года в
В итоге, и 29 апреля боксеры не встретятся. На этот раз уже сам Шуменов стал причиной срыва долгожданного поединка.
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