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По имеющейся информации, во время вчерашнего спарринга Бейбут получил повреждение правого глаза и был вынужден обратиться в одну из местных клиник, где ему была сделана операция.