Стала известна причина отмены боя Шуменов — Дортикос
Как стало известно Sports.kz, запланированный на 29 апреля бой казахстанского чемпиона Мира по версии WBA (Regular) в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова против временного чемпиона Мира по версии WBA Юниера Дортикоса не состоится по причине травмы нашего земляка.
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По имеющейся информации, во время вчерашнего спарринга Бейбут получил повреждение правого глаза и был вынужден обратиться в одну из местных клиник, где ему была сделана операция.
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