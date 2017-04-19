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https://sport.mail.ru/news/boxing/29480268/
19 апреля 2017, 14:31 | Бокс | Sports.kz

Стала известна причина отмены боя Шуменов — Дортикос

Как стало известно Sports.kz, запланированный на 29 апреля бой казахстанского чемпиона Мира по версии WBA (Regular) в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова против временного чемпиона Мира по версии WBA Юниера Дортикоса не состоится по причине травмы нашего земляка.

Как стало известно Sports.kz запланированный на 29 апреля бой казахстанского чемпиона Мира по версии WBA (Regular) в первом тяжелом весе <span class=error>Бейбута</span> <span class=error>Шуменова</span> против временного чемпиона Мира по версии WBA <span class=error>Юниера</span> <span class=error>Дортикоса</span> не состоится по причине травмы нашего земляка. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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По имеющейся информации, во время вчерашнего спарринга Бейбут получил повреждение правого глаза и был вынужден обратиться в одну из местных клиник, где ему была сделана операция.

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