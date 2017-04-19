Showtime представила промо-ролик к бою Кличко — Джошуа
Компания Showtime представила
промо-ролик к поединку между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.
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Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 29 апреля в Лондоне (Великобритания). На кону в этом бою помимо принадлежащего Джошуа титула IBF будут стоять вакантные пояса IBO и WBA Super.
Ранее Кличко назвал британского чемпиона своей копией.
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