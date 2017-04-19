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https://sport.mail.ru/news/boxing/29480021/
19 апреля 2017, 14:12 | Бокс | Чемпионат.com

Showtime представила промо-ролик к бою Кличко — Джошуа

Компания Showtime представила промо-ролик к поединку между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

Компания Showtime представила <nobr>промо-ролик</nobr> к поединку между чемпионом мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии IBF британцем <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> и украинцем Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 29 апреля в Лондоне (Великобритания). На кону в этом бою помимо принадлежащего Джошуа титула IBF будут стоять вакантные пояса IBO и WBA Super.

Ранее Кличко назвал британского чемпиона своей копией.

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