Как стало известно Sports.kz, запланированный на 29 апреля бой казахстанского чемпиона Мира по версии WBA (Regular) в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова против временного чемпиона Мира по версии WBA Юниера Дортикоса не состоится по причине травмы нашего земляка.