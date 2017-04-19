Бой казахстанского боксера Бейбута Шуменова против кубинца Юниера Дортикоса отменен

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Бой должен был состояться 29-го апреля в Лас-Вегасе, но был отменен. Причиной стала травма, полученная Шуменовым во время тренировочного процесса.

Напомним, изначально бой Шуменов — Дортикос должен был состояться 11 февраля. Однако промоутерская компания Caribe Promotions, представляющая интересы кубинца, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с казахстанцем.