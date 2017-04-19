Бой казахстанского боксера Бейбута Шуменова против кубинца Юниера Дортикоса отменен
Бой обладателя пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанского боксера Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО) против «временного» чемпиона WBA в этом же весе кубинца Юниера Дортикоса (21−0, 20 КО) не состоится. Об этом сообщает телеканал KazSport, который планировал транслировать поединок.
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Бой должен был состояться 29-го апреля в
Напомним, изначально бой Шуменов — Дортикос должен был состояться 11 февраля. Однако промоутерская компания Caribe Promotions, представляющая интересы кубинца, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с казахстанцем.
В итоге право организации поединка перешло к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй. Теперь их поединок назначен на 29 апреля в
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