Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29479244/
19 апреля 2017, 13:29 | Бокс | ТАСС

Поветкин может обратиться в CAS в случае сохранения дисквалификации WBC

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Представители российского боксера Александра Поветкина рассмотрят возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если Всемирный боксерский совет (WBC) не удовлетворит апелляцию спортсмена на его дисквалификацию. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.

Боксер был дисквалифицирован <nobr>из-за </nobr>повторного нарушения антидопинговых правил — его <nobr>допинг-проба</nobr> взятая перед боем с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на остарин. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил ТАСС, что апелляция Поветкина получена федерацией.

«Мы подали апелляцию и требуем у WBC рассмотреть ее в установленном порядке. Мы приводим аргументы, почему мы считаем данное решение совершенно некорректным и необоснованным. Соответственно WBC будет принимать решение, согласны они с нами или нет. Если WBC с нами не согласится, я буду рекомендовать команде Поветкина обращаться в КАС согласно регламенту суда», — сказал Карпенко.

«Нормативно установленных сроков рассмотрения апелляции у WBC нет. Наказание (в отношении Поветкина) продолжает действовать», — добавил он.

Решение боксерской организации о дисквалификации было связано с повторным нарушением антидопинговых правил — допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на остарин.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В профессионалах он стал выступать в 2005 году, с тех пор проведя 32 боя (31 победа, одно поражение).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Стала известна причина отмены боя Шуменов — Дортикос

Стала известна причина отмены боя Шуменов — Дортикос

Как стало известно Sports.kz, запланированный на 29 апреля бой казахстанского чемпиона Мира по версии WBA (Regular) в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова против временного чемпиона Мира по версии WBA Юниера Дортикоса не состоится по причине травмы нашего земляка.
Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на пост президента FIDE

Легкоатлет Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

Поветкин может обратиться в CAS в случае сохранения дисквалификации WBC