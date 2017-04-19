Поветкин может обратиться в CAS в случае сохранения дисквалификации WBC
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Представители российского боксера Александра Поветкина рассмотрят возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если Всемирный боксерский совет (WBC) не удовлетворит апелляцию спортсмена на его дисквалификацию. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.
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Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил ТАСС, что апелляция Поветкина получена федерацией.
«Мы подали апелляцию и требуем у WBC рассмотреть ее в установленном порядке. Мы приводим аргументы, почему мы считаем данное решение совершенно некорректным и необоснованным. Соответственно WBC будет принимать решение, согласны они с нами или нет. Если WBC с нами не согласится, я буду рекомендовать команде Поветкина обращаться в КАС согласно регламенту суда», — сказал Карпенко.
«Нормативно установленных сроков рассмотрения апелляции у WBC нет. Наказание (в отношении Поветкина) продолжает действовать», — добавил он.
Решение боксерской организации о дисквалификации было связано с повторным нарушением антидопинговых правил —
Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В профессионалах он стал выступать в 2005 году, с тех пор проведя 32 боя (31 победа, одно поражение).
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