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https://sport.mail.ru/news/boxing/29479220/
19 апреля 2017, 13:22 | Бокс | Sports.kz

Росадо вспомнил свой бой с Головкиным

Американский боксер Габриэль Росадо рассказал о своем поединке с Геннадием Головкиным, состоявшемся 19 января 2013 года, сообщает Sports.kz.

Американский боксер Габриэль <span class=error>Росадо</span> рассказал о своем поединке с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> состоявшемся 19 января 2013 года сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Это было время, когда Головкин не мог найти себе соперника, но я сразился с ним. Даже чтобы просто получить бой, они договорились о весе в 157 фунтов, но я сказал: «нет, промежуточный вес это для слабаков». Если уж я решил драться со средневесом, с которым никто больше не хочет боксировать, то я не буду халтурить и искать легких путей, а соглашусь на полноценные 160 фунтов.

Бой сам по себе был тяжелым. Он сильно бьет и всегда наступает, так что любой твой подготовленный заранее план летит к черту, и ты просто стоишь, обмениваясь с ним ударами. В целом, я считаю, что хорошо себя зарекомендовал, и он ни разу не сбил меня с ног, — передает слова Росадо Boxing News.

Напомним, поединок GGG и Росадо завершился победой Головкина техническим нокаутом в 7-м раунде.

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