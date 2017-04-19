Росадо вспомнил свой бой с Головкиным

«Это было время, когда Головкин не мог найти себе соперника, но я сразился с ним. Даже чтобы просто получить бой, они договорились о весе в 157 фунтов, но я сказал: «нет, промежуточный вес это для слабаков». Если уж я решил драться со средневесом, с которым никто больше не хочет боксировать, то я не буду халтурить и искать легких путей, а соглашусь на полноценные 160 фунтов.

Бой сам по себе был тяжелым. Он сильно бьет и всегда наступает, так что любой твой подготовленный заранее план летит к черту, и ты просто стоишь, обмениваясь с ним ударами. В целом, я считаю, что хорошо себя зарекомендовал, и он ни разу не сбил меня с ног, — передает слова Росадо Boxing News.

Напомним, поединок GGG и Росадо завершился победой Головкина техническим нокаутом в 7-м раунде.