Кличко обратился к фанатам: Бой с Джошуа будет самым важным и значимым в моей карьере

«Мои уважаемые болельщики, я благодарю вас за ваше терпение. Как и вы, я ждал, когда наступит мой следующий поединок, когда я снова вернусь в ринг. 29-го апреля будет практически полтора года, когда меня не было в ринге. И 29-го апреля на стадионе “Уэмбли” в Лондоне я встречусь против Энтони Джошуа, чемпиона мира в тяжелом весе. Это будет мой самый значимый и важный поединок в моей спортивной карьере. Я сделаю все для победы, а вы сможете за этим наблюдать. 29-го числа, вечером — Кличко против Джошуа. Не пропустите этот момент, и я вас уверяю, это будет один из самых зрелищных поединков в тяжелом весе».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.