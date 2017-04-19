Вероятность боя Котто с Камегаи в июне очень высока

Об этом рассказал президент Roc Nation Майкл Йормарк, представляющий интересы Котто. Ранее стало известно, что пуэрториканец планирует провести следующий бой 24 июня.

«Мы не будем ничего анонсировать на конец года, пока Мигель не проведёт бой в июне. Не хотим слишком забегать вперёд. Кроме того, нам нужно видеть, в каком направлении решит двигаться Мигель поле второго боя. Только ему принимать решение о том, что он будет делать в 2018 году. Что касается Камегаи, то он является сильным кандидатом на бой с Котто. Вероятность этого поединка высока», — цитирует Йормарка BoxingScene.