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https://sport.mail.ru/news/boxing/29478138/
19 апреля 2017, 12:26 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Кличко: Люди устали от моей доминации

Владимир Кличко считает что зрителям он стал скучен из-за абсолютной доминации. Ведь Владимир Кличко начиная с 2004 года, на протяжении 11 лет не знал поражения, до его встречи с британцем Тайсоном Фьюри в 2015 году.

Владимир <span class=error>Кличко</span> считает что зрителям он стал скучен <nobr>из-за </nobr>абсолютной <span class=error>доминации</span>. Ведь Владимир <span class=error>Кличко</span> начиная с 2004 года на протяжении 11 лет не знал поражения до его встречи с британцем <span class=error>Тайсоном</span> <span class=error>Фьюри</span> в 2015 году. Увеличить
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«Вы можете любить меня или ненавидеть, но когда один и тот же человек постоянно побеждает всех, то это скучно. Но теперь ситуация изменилась, бой с Джошуа не будет скучным. Более того я сам испытываю интерес к этому поединку, я одержим волей к поебеде», — рассказывает Кличко.

Источник: news.ua.

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