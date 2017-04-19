Кличко: Люди устали от моей доминации

«Вы можете любить меня или ненавидеть, но когда один и тот же человек постоянно побеждает всех, то это скучно. Но теперь ситуация изменилась, бой с Джошуа не будет скучным. Более того я сам испытываю интерес к этому поединку, я одержим волей к поебеде», — рассказывает Кличко.

Источник: news.ua.