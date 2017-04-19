Кличко: Люди устали от моей доминации
Владимир Кличко считает что зрителям он стал скучен
из-за абсолютной доминации. Ведь Владимир Кличко начиная с 2004 года, на протяжении 11 лет не знал поражения, до его встречи с британцем Тайсоном Фьюри в 2015 году.
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Видимо, что-то случилось...
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«Вы можете любить меня или ненавидеть, но когда один и тот же человек постоянно побеждает всех, то это скучно. Но теперь ситуация изменилась, бой с Джошуа не будет скучным. Более того я сам испытываю интерес к этому поединку, я одержим волей к поебеде», — рассказывает Кличко.
Источник: news.ua.
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