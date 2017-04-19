Ураган с Никарагуа. История боксёра Алексиса Аргуэлло
19 апреля великому боксёру Никарагуа и одному из лучших бойцов за всю историю
профи-бокса Алексису Аргуэлло могло исполниться 65 лет.
Прозвище Алексиса Аргуэлло — Взрывной Худой — полностью характеризовало его бойцовский образ и стиль. Очень худой и высокий (178 см) для своего веса, Алексис уничтожал противников в ринге посредством стремительных взрывных атак. Аргуэлло не был классическим «художником нокаута», он не гонялся за своими соперниками только с намерением нанести свой коронный одиночный нокаутирующий удар. Великий никарагуанец обладал ещё и прекрасной техникой, умел сосредоточенно и красиво боксировать, поэтому стилистически его можно отнести к
Алексис Аргуэлло родился 19 апреля 1952 года в никарагуанской столице Манагуа в очень бедной семье. В подростковом возрасте Аргуэлло был постоянным участником уличных разборок. Один из его родственников — шурин — решил перенаправить излишнюю энергию уличного бойца в более рациональное русло и стал учить Алексиса премудростям бокса. Вскоре Аргуэлло и сам понял, что при помощи бокса он сможет вырваться из мерзких лап нищеты. И, бросив занятия в школе в возрасте 14 лет, Алексис посвятил себя усиленным занятиям в тренировочном зале. Накопив неплохой рекорд выступлений на любительском ринге — 58 побед, из которых 48 одержаны нокаутом, и всего 2 поражений — уже в 16 лет Аргуэлло принял решение начать карьеру в
Первый блин на
И в чемпионских поединках первый блин для Алексиса вышел комом. Опытный мастеровитый чемпион довольно убедительно перебоксировал молодого претендента и одержал победу единогласным решением судей. Сразу после этого боя Марсель объявил об уходе из бокса, так что Аргуэлло не имел шанса провести с панамцем рематч.
Но Алексис не опустил рук, а уже после четырёх кряду победных боёв вышел на поединок за всё тот же чемпионский пояс по версии WBA, которым после ухода Марселя завладел грозный мексиканский панчер Рубен Оливарес. В очень жёсткой и драматичной схватке 22-летнему Аргуэлло удалось нокаутировать соперника и впервые стать обладателем титула чемпиона мира. На протяжении трёх с лишним лет никарагуанский чемпион четырежды отстаивал этот пояс, а также провёл много нетитульных победных боёв. Со временем Алексису стало уже трудно вписываться в рамки полулёгкого веса, и он принял решение перейти в категорию первого лёгкого веса.
В январе 1978 года Аргуэлло вышел на первый чемпионский бой в новой для себя категории и сразу против чемпиона мира по версии WBC, который к тому времени провёл уже аж 10 успешных защит этого титула. Этим бойцом был пуэрториканец Альфредо Эскалера. В одной из самых зверских схваток в истории бокса, позже названной «Кровавая бойня в Байамоне», Аргуэлло победил действующего чемпиона техническим нокаутом в 13-м раунде. У вконец потрёпанного Эскалеры сочилась кровь отовсюду — из ушей, носа, губ — и рефери Артур Мерканте вынужден был прекратить этот жестокий поединок. Таким образом, 25-летний Аргуэлло стал чемпионом уже в двух весовых категориях. Это было время самого расцвета великого никарагуанца, он находился на пике своих возможностей и выглядел просто несокрушимым.
В рамках первого лёгкого веса Аргуэлло провёл восемь успешных защит мирового чемпионского титула. В числе поверженных им соперников значились такие известные бойцы, как Бобби Чакон, Рафаэль «Базука» Лимон, Рубен Кастильо, Роландо Наваретте, Диего Алькала, а также повторно побеждённый Альфредо Эскалера. После этого Алексис решил двинуться в следующий, лёгкий вес. В июне 1981-го Аргуэлло поехал в Лондон, чтобы сразиться с действующим чемпионом мира по версии WBC в этом весе шотландцем Джимом Уоттом.
Поддержка родных трибун не помогла британцу и Аргуэлло убедительно победил чемпиона единогласным решением судей в 15 раундах. Эта победа принесла Алексису статус чемпиона мира в трёх весовых категориях и он стал в этом отношении в один ряд с такими бойцами, как Боб Фитсиммонс, Барни Росс, Тони Канзонери, Генри Армстронг и Вильфред Бенитес. Кроме них больше чемпионов в трёх весах к тому времени не было.
Проведя четыре успешные защиты чемпионского пояса в лёгком весе, в поисках «большого платёжного дня» Аргуэлло решил выйти на поединок против непобедимого на то время чемпиона в ещё более тяжёлой категории первого полусреднего веса американца Аарона Прайора. В тяжёлом и довольно равном бою, который состоялся в ноябре 1982 года, Прайору
Но через два года Алексис не утерпел и вернулся на ринг. Правда, проведя два победных боя, он опять оставил бокс. А в третий и последний раз Аргуэлло вернулся уже в 1994 году. Он выиграл один поединок, но во втором проиграл по очкам в 10 раундах американскому клабфайтеру Скотту Уолкеру и после этого уже навсегда ушёл с ринга. Аргуэлло был включён в оба самых авторитетных мировых Зала славы — в 1991-м в WBHOF, а в 1992-м — в IBHOF и признаётся многими специалистами и историками бокса лучшим
После этого Аргуэлло вступил в армию воевавших с сандинистами «контрас». Но после нескольких месяцев боевых действий в джунглях он вернулся в США. Также уже после окончания
Однако спустя год, в июле 2009 года, Аргуэлло был найден мёртвым в своём собственном доме. Смерть наступила от огнестрельного ранения в область сердца. По версии следствия, это было самоубийство, но существует мнение, что это было заказное политическое убийство. Таким образом власти решили отомстить Аргуэлло за его политические взгляды и недвусмысленно дать понять его соратникам, что в будущем их может постичь та же участь. Официального подтверждения альтернативной версии нет, как нет и точного подтверждения официальной. Именно поэтому уход из жизни величайшего спортсмена Никарагуа позиционируется как смерть при неясных обстоятельствах.
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