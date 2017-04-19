Ураган с Никарагуа. История боксёра Алексиса Аргуэлло

Прозвище Алексиса Аргуэлло — Взрывной Худой — полностью характеризовало его бойцовский образ и стиль. Очень худой и высокий (178 см) для своего веса, Алексис уничтожал противников в ринге посредством стремительных взрывных атак. Аргуэлло не был классическим «художником нокаута», он не гонялся за своими соперниками только с намерением нанести свой коронный одиночный нокаутирующий удар. Великий никарагуанец обладал ещё и прекрасной техникой, умел сосредоточенно и красиво боксировать, поэтому стилистически его можно отнести к боксёрам-панчерам. Но если представлялась возможность, появлялся шанс для нокаута, Аргуэлло всегда им пользовался. Об этом убедительно говорит и статистика: из 82 своих побед на профи-ринге 65 раз он заканчивал бои досрочно.

Алексис Аргуэлло родился 19 апреля 1952 года в никарагуанской столице Манагуа в очень бедной семье. В подростковом возрасте Аргуэлло был постоянным участником уличных разборок. Один из его родственников — шурин — решил перенаправить излишнюю энергию уличного бойца в более рациональное русло и стал учить Алексиса премудростям бокса. Вскоре Аргуэлло и сам понял, что при помощи бокса он сможет вырваться из мерзких лап нищеты. И, бросив занятия в школе в возрасте 14 лет, Алексис посвятил себя усиленным занятиям в тренировочном зале. Накопив неплохой рекорд выступлений на любительском ринге — 58 побед, из которых 48 одержаны нокаутом, и всего 2 поражений — уже в 16 лет Аргуэлло принял решение начать карьеру в профи-боксе.

Первый блин на профи-ринге вышел у Алексиса комом — в дебютном поединке 1 августа 1968 года он проиграл техническим нокаутом уже в первом раунде своему соотечественнику Качорро Амайе. Затем, после трёх победных боёв, последовало ещё одно поражение, но уже по очкам. Но дальше, набравшись необходимого опыта, аж до самого выхода на первый свой чемпионский бой Аргуэлло почти неизменно выигрывал, уступив лишь однажды. Выступая на протяжении пяти с половиной лет исключительно на рингах своего родного Манагуа, Алексис заработал право на титульный поединок. Для участия в нём Аргуэлло пришлось отправиться в Панаму — на родину тогдашнего чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBA Эрнесто Марселя.

И в чемпионских поединках первый блин для Алексиса вышел комом. Опытный мастеровитый чемпион довольно убедительно перебоксировал молодого претендента и одержал победу единогласным решением судей. Сразу после этого боя Марсель объявил об уходе из бокса, так что Аргуэлло не имел шанса провести с панамцем рематч.

Но Алексис не опустил рук, а уже после четырёх кряду победных боёв вышел на поединок за всё тот же чемпионский пояс по версии WBA, которым после ухода Марселя завладел грозный мексиканский панчер Рубен Оливарес. В очень жёсткой и драматичной схватке 22-летнему Аргуэлло удалось нокаутировать соперника и впервые стать обладателем титула чемпиона мира. На протяжении трёх с лишним лет никарагуанский чемпион четырежды отстаивал этот пояс, а также провёл много нетитульных победных боёв. Со временем Алексису стало уже трудно вписываться в рамки полулёгкого веса, и он принял решение перейти в категорию первого лёгкого веса.

В январе 1978 года Аргуэлло вышел на первый чемпионский бой в новой для себя категории и сразу против чемпиона мира по версии WBC, который к тому времени провёл уже аж 10 успешных защит этого титула. Этим бойцом был пуэрториканец Альфредо Эскалера. В одной из самых зверских схваток в истории бокса, позже названной «Кровавая бойня в Байамоне», Аргуэлло победил действующего чемпиона техническим нокаутом в 13-м раунде. У вконец потрёпанного Эскалеры сочилась кровь отовсюду — из ушей, носа, губ — и рефери Артур Мерканте вынужден был прекратить этот жестокий поединок. Таким образом, 25-летний Аргуэлло стал чемпионом уже в двух весовых категориях. Это было время самого расцвета великого никарагуанца, он находился на пике своих возможностей и выглядел просто несокрушимым.

В рамках первого лёгкого веса Аргуэлло провёл восемь успешных защит мирового чемпионского титула. В числе поверженных им соперников значились такие известные бойцы, как Бобби Чакон, Рафаэль «Базука» Лимон, Рубен Кастильо, Роландо Наваретте, Диего Алькала, а также повторно побеждённый Альфредо Эскалера. После этого Алексис решил двинуться в следующий, лёгкий вес. В июне 1981-го Аргуэлло поехал в Лондон, чтобы сразиться с действующим чемпионом мира по версии WBC в этом весе шотландцем Джимом Уоттом.

Поддержка родных трибун не помогла британцу и Аргуэлло убедительно победил чемпиона единогласным решением судей в 15 раундах. Эта победа принесла Алексису статус чемпиона мира в трёх весовых категориях и он стал в этом отношении в один ряд с такими бойцами, как Боб Фитсиммонс, Барни Росс, Тони Канзонери, Генри Армстронг и Вильфред Бенитес. Кроме них больше чемпионов в трёх весах к тому времени не было.

Проведя четыре успешные защиты чемпионского пояса в лёгком весе, в поисках «большого платёжного дня» Аргуэлло решил выйти на поединок против непобедимого на то время чемпиона в ещё более тяжёлой категории первого полусреднего веса американца Аарона Прайора. В тяжёлом и довольно равном бою, который состоялся в ноябре 1982 года, Прайору удалось-таки остановить неудержимого до того никарагуанца. Но досрочная победа американца в 14-м раунде была поставлена под сомнение из-за подозрений в употреблении какого-то тонизирующего напитка, бутылочку с которым дал Прайору между раундами его тренер Панама Льюис. И WBA, по версии которой проходила эта встреча, постановила провести матч-реванш. Но состоявшийся через 10 месяцев рематч прошёл уже в более одностороннем режиме, и в итоге Прайор нокаутировал никарагуанца в 10-м раунде. После чего поистратившийся Аргуэлло принял резонное решение уйти из бокса.

Но через два года Алексис не утерпел и вернулся на ринг. Правда, проведя два победных боя, он опять оставил бокс. А в третий и последний раз Аргуэлло вернулся уже в 1994 году. Он выиграл один поединок, но во втором проиграл по очкам в 10 раундах американскому клабфайтеру Скотту Уолкеру и после этого уже навсегда ушёл с ринга. Аргуэлло был включён в оба самых авторитетных мировых Зала славы — в 1991-м в WBHOF, а в 1992-м — в IBHOF и признаётся многими специалистами и историками бокса лучшим профи-бойцом первого лёгкого веса за всю историю бокса. В личной жизни Алексиса Аргуэлло были как успехи, так и неудачи. Ещё в 1979 году, когда в результате гражданской войны в Никарагуа был свергнут диктаторский режим семейства Сомосы и к власти пришли лево-радикальные революционеры сандинисты, недвижимость, имущество и счета в банках проживавшего в США Аргуэлло были национализированы «в пользу революции». А родной брат Алексиса был убит ими.

После этого Аргуэлло вступил в армию воевавших с сандинистами «контрас». Но после нескольких месяцев боевых действий в джунглях он вернулся в США. Также уже после окончания профи-карьеры Аргуэлло преследовали депрессии и проблемы с наркотиками. Но великий никарагуанский боксёр нашёл в себе силы справиться с неурядицами, вернулся в Никарагуа и даже помирился с бывшими врагами сандинистами. Мало того, на Олимпиаде в Пекине он был знаменосцем национальной сборной Никарагуа, а затем в том же 2008 году, баллотируясь именно от партии сандинистов, Аргуэлло победил на муниципальных выборах и стал мэром столицы Никарагуа — своего родного Манагуа.

Однако спустя год, в июле 2009 года, Аргуэлло был найден мёртвым в своём собственном доме. Смерть наступила от огнестрельного ранения в область сердца. По версии следствия, это было самоубийство, но существует мнение, что это было заказное политическое убийство. Таким образом власти решили отомстить Аргуэлло за его политические взгляды и недвусмысленно дать понять его соратникам, что в будущем их может постичь та же участь. Официального подтверждения альтернативной версии нет, как нет и точного подтверждения официальной. Именно поэтому уход из жизни величайшего спортсмена Никарагуа позиционируется как смерть при неясных обстоятельствах.