Джошуа призвал Фьюри закрыть рот и ответить за слова о «щенке» и «бумажном чемпионе»

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Начал перпепалку Фьюри, назвавший Джошуа «бледной копией» Франка Бруно (40−5, 38 КО), легендарного британского супертяжеловеса, чемпиона мира по версии WBC.

Джошуа: Типичный Тайсон Фьюри. Начинает открывать свой рот, когда намечается чемпионский бой. У меня есть кое-что, что тебя порадует — два билета в рингсайд на наш бой с Кличко. Второй билет, кстати, не для кого-то, а для твоей толстой задницы!

Фьюри: Я может быть и жирный, но ты картонный чемпион со стеклянной челюстью. Обычный бодибилдер, а не боксер. Знай своей место, щенок! Или же я вернусь и надеру тебе задницу!

Джошуа: Закрой свой рот и назови мне дату своего возвращения. Ты — это единственная причина, по которой наш бой все еще не состоялся. Следи за своими словами, а я же не собираюсь спорить со стенкой.

Фьюри: Джошуа, я слышал, что тебе там наваливает Джозеф Джойс. Ты не можешь справиться даже с любителем, позорище. Я настолько уверен, что наваляю тебе, что готов на сделку по системе «Победитель получает все». А твой Эдди Хирн — это та еще сучка, вы два сапога пара. Я в любой момент могу дернуть пивка и без каких-либо тренировок поставить на место таких вот билдеров как ты, Джошуа, и балбесов, как Эдди Хирн. В общем, в любом месте и в любое время, салага.

После того как дедушка С*чко разберется с Качком, старому цыгану придется снова собирать весь этот пазл. Я крутейший на все времена. На все.

Бруно, который в 1995 году завоевал титул WBC, а позднее проиграл Майку Тайсону, позднее написал Фьюри: «Полагаю, вам, хлопцы, следует приберечь энергию для ринга. Кулаками говорите».

Напомним, Джошуа готовится к объединительному поединку против украинца Владимира Кличко (64−4, 53 KO). Их поединок состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.