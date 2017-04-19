Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии

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Тренерский штаб национальной команды назвал состав команд, которые отправятся на чемпионат Азии в Ташкент и Исламские Игры солидарности в Баку.

Казахстан на континентальном первенстве будут представлять:

49 кг: Жомарт Ержан

52 кг: Азамат Исакулов

56 кг: Кайрат Ералиев

60 кг: Адилет Курметов

64 кг: Бекдаулет Ибрагимов

69 кг: Аблайхан Жусупов

75 кг: Абильхан Аманкул

81 кг: Ерик Альжанов

91 кг: Василий Левит

+91 кг: Камшибек Конкабаев.

В Баку на Исламские Игры, коотрые пройдут с 9 по 19 мая отправятся:

52 кг: Азат Махметов

56 кг: Нурбол Калжанов

60 кг: Султан Заурбек

64 кг: Куан Куатов

69 кг: Илья Очкин

75 кг: Турсынбай Кулахмет

+91 кг: Нурлан Сапарбай.