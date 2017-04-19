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19 апреля 2017, 10:52 | Бокс | Sports.kz

Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии

Тренерский штаб национальной команды назвал состав команд, которые отправятся на чемпионат Азии в Ташкент и Исламские Игры солидарности в Баку.

Тренерский штаб национальной команды назвал состав команд которые отправятся на чемпионат Азии в Ташкент и Исламские Игры солидарности в Баку. Увеличить
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Тренерский штаб национальной команды назвал состав команд, которые отправятся на чемпионат Азии в Ташкент и Исламские Игры солидарности в Баку.

Казахстан на континентальном первенстве будут представлять:
49 кг: Жомарт Ержан
52 кг: Азамат Исакулов
56 кг: Кайрат Ералиев
60 кг: Адилет Курметов
64 кг: Бекдаулет Ибрагимов
69 кг: Аблайхан Жусупов
75 кг: Абильхан Аманкул
81 кг: Ерик Альжанов
91 кг: Василий Левит
+91 кг: Камшибек Конкабаев.

В Баку на Исламские Игры, коотрые пройдут с 9 по 19 мая отправятся:
52 кг: Азат Махметов
56 кг: Нурбол Калжанов
60 кг: Султан Заурбек
64 кг: Куан Куатов
69 кг: Илья Очкин
75 кг: Турсынбай Кулахмет
+91 кг: Нурлан Сапарбай.

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