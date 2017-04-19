Комментатор: По физическим характеристикам Дортикос выглядит мощнее Шуменова, но шансы боксеров на победу равны

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«Они нечасто боксируют. В последний раз на ринг они выходили в прошлом году, поэтому сложно судить об уровне их готовности. Многое зависит от того, как соперники смогут подготовится к матчу. По физическим характеристикам Дортикос выглядит немного мощнее, однако на мой взгляд шансы боксеров на победу равны. Успеха добьется тот, кто лучше провел тренировочный лагерь и настроился на поединок», — отметил Мендоза.

Ранее Шуменов рассказал о своей готовности к поединку с Доротикосом. В свою очередь, кубинец заявил, что с нетерпением ждет поединка с казахстанцем.

Между тем, чемпион мира по боксу-2005 Ердос Джанабергенов отметил слабые места будущего соперника Шуменова.