Комментатор: По физическим характеристикам Дортикос выглядит мощнее Шуменова, но шансы боксеров на победу равны
Комментатор и журналист Армандо Мендоза в интервью корреспонденту Vesti.kz дал свой прогноз на поединок «регулярного» чемпиона по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанского боксера Бейбута Шуменова с «временным» чемпионом WBA в той же категории кубинцем Юниером Дортикосом.
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«Они нечасто боксируют. В последний раз на ринг они выходили в прошлом году, поэтому сложно судить об уровне их готовности. Многое зависит от того, как соперники смогут подготовится к матчу. По физическим характеристикам Дортикос выглядит немного мощнее, однако на мой взгляд шансы боксеров на победу равны. Успеха добьется тот, кто лучше провел тренировочный лагерь и настроился на поединок», — отметил Мендоза.
Ранее Шуменов рассказал о своей готовности к поединку с Доротикосом. В свою очередь, кубинец заявил, что с нетерпением ждет поединка с казахстанцем.
Между тем, чемпион мира по боксу-2005 Ердос Джанабергенов отметил слабые места будущего соперника Шуменова.
Напомним, бой Шуменова и Дортикоса состоится в
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