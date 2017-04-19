Филип Фондю: Достижения Жаната Жакиянова позволяют его считать настоящей звездой

О ближайших планах Жаната Жакиянова и его перспективах корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz пообщался с менеджером нашего земляка Филипом Фондю.



— Филип, расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах Жаната Жакиянова.

— Жанат Жакиянов, как Вы знаете, стал чемпионом Мира по версии WBA в легчайшем весе после победы над предыдущим обладателем этого титула Роуши Уорреном 10 февраля этого года в Толедо, США, и это было обязательным боем. Поэтому на данном этапе, в соответствие с правилами WBA, у Жаната нет необходимости в обязательной защите своего звания в скором времени. Естественно, в настоящее время я работаю над несколькими вероятными возможностями, подходящими для добровольной защиты титула, но на данный момент в этом вопросе нет ничего конкретного.



— То есть, пока невозможно сказать, когда Жанат может вновь выйти в ринг?

— В первую очередь, я жду, чтобы головной офис WBA предоставил нам пояс Суперчемпиона (они должны это сделать в ближайшее время), после чего поеду в Алматы для встречи с прессой и потенциальными инвесторами, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с защитой чемпионства — возможно, в Астане. Если все сложится, мне нужно будет заняться организацией следующего тренировочного лагеря для подготовки Жаната.



— Просто в зарубежных СМИ на днях появилась информация, что казахстанец может выступить в андеркарте боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа…

— Я понятия не имею, какие СМИ выдавали такую информацию, но это абсолютно неверно. Бой между Кличко и Джошуа пройдет на «Уэмбли» 29 апреля — то есть, уже через 10 дней!



— Много говорилось о возможном поединке Жаната Жакиянова в Астане. Были по этому поводу какие-то конкретные предложения или переговоры?

— Я, определенно, был бы рад обеспечить Жанату Жакиянову защиту титула чемпиона Мира в Астане, но на данный момент по этому поводу нам не было сделано никакого конкретного предложения.



Очень хотелось бы рассмотреть защиту титула ZZ в Казахстане, но только при условии, что это будет иметь смысл и окажется правильно организованно. Мой первый визит в Казахстан случился еще в январе 1994 года, когда Хулио Сесар Васкес дрался с Хуаном Рамоном Мединой, и я несколько раз приезжал к вам впоследствии — например, в 2012 году в Петропавловск и в Шымкент.



— На данный момент Жанат имеет титул чемпиона Мира WBA (Super). Какова его следующая цель?

— Есть несколько вариантов: либо защитить свой титул, либо провести объединительный бой с чемпионом по версии другой организации. В настоящее время я работаю над этими вопросами.



— Многие казахстанские профессиональные боксеры жалуются на недостаточность спонсорской поддержки. Как с этим обстоят дела у Вашего клиента?

— На данный момент у ZZ, действительно, нет достаточного количества спонсоров, но, надеюсь, скоро эта ситуация изменится.



— Есть ли вероятность проведения матча-реванша с Роуши Уорреном?

— В этом отношении я не получал никаких указаний, но сам я в подобном развитии событий сомневаюсь.



— Как часто Жанат собирается выходит на ринг?

— Хотелось бы надеяться, что на том уровне, на каком он сейчас находится, было бы разумно рассматривать минимум два поединка в год, может быть, — три, но это при условии достаточной поддержки с казахстанской стороны.



— Можете ли Вы назвать моменты, над которыми еще нужно поработать Жанату Жакиянову, чтобы стать настоящей звездой?

— На мой взгляд, он уже добился великолепных результатов: завоевал звание чемпиона Европы EBU, эффектно нокаутировав главного претендента Карима Гуэрфи, затем выиграл пояс WBA International, одолев непобежденного аргентинца Хектора Гузмана (также нокаутом), после завоевал титул временного чемпиона Мира WBA, отобрав его у прежнего обладателя Йонфреза Парехо в Монако, и, в конечном итоге, победил участника трех Олимпиад и Суперчемпиона Мира Роуши Уоррена в его стране, что, безусловно, позволяет считать Жаната настоящей звездой для Казахстана! Конечно, это все требует полной поддержки СМИ, и я искренне надеюсь, что с этим проблем не будет.