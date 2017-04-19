Стангрит: Котто с трудом держал лучшие удары «Канело». Не думаю, что он выдержит удары Головкина

«Я не знаю, почему Роуч хочет свести Котто с Головкиным. Для Мигеля это самый неудачный вариант из всех возможных. Котто — не просто не средневес, он даже не боксер первого среднего. Он полусредневес, который отказывается гонять много веса, чтобы не вредить здоровью, потому что в этом возрасте сгонки даются намного тяжелее. Котто — очень умелый боксер, и в первые раунды, вероятно, он сможет на равных побоксировать с Головкиным. Однако в конечном итоге ему не хватит габаритов и “держалки”, чтобы навязывать Головкину конкуренцию. Если Котто с трудом держал лучшие удары “Канело”, то я не думаю, что он выдержит лучшие удары Головкина», — прокомментировал Стангрит.

Напомним, ранее Фредди Роуч, тренирующий Котто, в очередной раз подтвердил заинтересованность в проведении боя с Головкиным. Также известный специалист заявил, что его подопечному по силам победить Головкина.