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https://sport.mail.ru/news/boxing/29475376/
19 апреля 2017, 9:40 | Бокс | Vesti.kz

Стангрит: Котто с трудом держал лучшие удары «Канело». Не думаю, что он выдержит удары Головкина

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит оценил возможности пуэрториканца Мигеля Котто в бою против казахстанского боксера Геннадия Головкина. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что Котто не хватит «держалки».

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«Я не знаю, почему Роуч хочет свести Котто с Головкиным. Для Мигеля это самый неудачный вариант из всех возможных. Котто — не просто не средневес, он даже не боксер первого среднего. Он полусредневес, который отказывается гонять много веса, чтобы не вредить здоровью, потому что в этом возрасте сгонки даются намного тяжелее. Котто — очень умелый боксер, и в первые раунды, вероятно, он сможет на равных побоксировать с Головкиным. Однако в конечном итоге ему не хватит габаритов и “держалки”, чтобы навязывать Головкину конкуренцию. Если Котто с трудом держал лучшие удары “Канело”, то я не думаю, что он выдержит лучшие удары Головкина», — прокомментировал Стангрит.

Напомним, ранее Фредди Роуч, тренирующий Котто, в очередной раз подтвердил заинтересованность в проведении боя с Головкиным. Также известный специалист заявил, что его подопечному по силам победить Головкина.

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