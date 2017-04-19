К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что поединок должен пройти 20 мая, однако сторона Дуродолы попросила перенести дату боя.

«Команды Кудряшова и Дуродолы договорились. Бой пройдет 3 июня в России», — сказал Сулейман.

Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. В активе 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 нокаутом) и три поражения.

На счету Кудряшова по прозвищу «Русская кувалда» 20 побед (все нокаутом) и одно поражение.