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19 апреля 2017, 9:16 | Бокс | ТАСС

Бой-реванш Кудряшов — Дуродола пройдет 3 июня в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бой-реванш российского боксера Дмитрия Кудряшова и нигерийца Оланреванджу Дуродолы пройдет 3 июня в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил президент Всемирного боксерского совета (ВБС) Маурисио Сулейман.

Изначально бой был запланирован на 20 мая. Увеличить
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Ранее сообщалось, что поединок должен пройти 20 мая, однако сторона Дуродолы попросила перенести дату боя.

«Команды Кудряшова и Дуродолы договорились. Бой пройдет 3 июня в России», — сказал Сулейман.

Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. В активе 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 нокаутом) и три поражения.

На счету Кудряшова по прозвищу «Русская кувалда» 20 побед (все нокаутом) и одно поражение.
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