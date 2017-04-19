Бой-реванш Кудряшов — Дуродола пройдет 3 июня в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/.
Бой-реванш российского боксера Дмитрия Кудряшова и нигерийца Оланреванджу Дуродолы пройдет 3 июня в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил президент Всемирного боксерского совета (ВБС) Маурисио Сулейман.
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Ранее сообщалось, что поединок должен пройти 20 мая, однако сторона Дуродолы попросила перенести дату боя.
«Команды Кудряшова и Дуродолы договорились. Бой пройдет 3 июня в России», — сказал Сулейман.
Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка
На счету Кудряшова по прозвищу «Русская кувалда» 20 побед (все нокаутом) и одно поражение.
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