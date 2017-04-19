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https://sport.mail.ru/news/boxing/29475165/
19 апреля 2017, 9:08 | Бокс | Sports.kz

Головкина назвали идиотом за то, что он отказался от предложения команды Альвареса

Журналисты считают, что команда чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) должна была соглашаться на условия мексиканца Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Журналисты считают что команда чемпиона мира по версиям WBA Super WBC IBF и IBO в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) должна была соглашаться на условия мексиканца <span class=error>Сауля</span> Альвареса (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я не могу поверить, что GGG не согласился драться с “Канело” в Техасе, с тремя мексиканскими судьями, распределением доходов 80/20 и 5% PPV сверху. Какой идиот!» — пишет в твиттере ведущий подкаста о боксе On Queer Street под ником Galaxxy Shep.

В настоящее время промоутеры Головкина и Альвареса, Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, ведут переговоры о бое в сентябре.

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