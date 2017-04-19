Головкина назвали идиотом за то, что он отказался от предложения команды Альвареса

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«Я не могу поверить, что GGG не согласился драться с “Канело” в Техасе, с тремя мексиканскими судьями, распределением доходов 80/20 и 5% PPV сверху. Какой идиот!» — пишет в твиттере ведущий подкаста о боксе On Queer Street под ником Galaxxy Shep.



В настоящее время промоутеры Головкина и Альвареса, Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, ведут переговоры о бое в сентябре.