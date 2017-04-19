Хильберто Рамирес озвучил ориентировочные сроки боя с Геннадием Головкиным

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«Бой с Головкиным действительно может состояться. Он хочет драться со мной, а я — с ним. Наш поединок может пройти в конце этого года или в начале следующего. Мне нравится этот бой, потому что я хочу стать лучшим в pound-for-pound. Я хочу показать фанатам и миру, кто такой «Зурдо» Рамирес.

Головкин обладает силой, но я считаю, что все бойцы обладают силой, и любому из них можно сделать больно, поэтому мы и хотим этого поединка. Мы знаем, что я могу победить и показать людям, что неуязвимых не существует и все возможно. Но сначала я должен пройти свой бой с Максом Бурсаком 22 апреля, и уже после смотреть, что будет дальше, — сказал Рамирес в беседе с Fight Hub TV.

Ранее промоутер «Зурдо» Боб Арум рассказал о том, что уже провел переговоры с командой Головкина по поводу их боя. Также он назвал сроки его проведения.