«Канело» должен заплатить штраф на крупную сумму
Сауль «Канело» Альварес обязан выплатить крупный штраф за нарушение договора с бывшим промоутером.
Суд обязал мексиканского боксера выплатить штраф в размере $8,5 млн за нарушение условии контракта.
Изначально «Канело» сотрудничал с мексиканской промоутерской компанией All Star Boxing, которая помогла ему пробиться на американский рынок бокса. Альварес будучи боксером All Star Boxing, подписал новый контракт с Golden Boy Promotion, не имея на это разрешения от организации с которой он работал.
Источник: Boxingscene.
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