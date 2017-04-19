«Канело» должен заплатить штраф на крупную сумму

Суд обязал мексиканского боксера выплатить штраф в размере $8,5 млн за нарушение условии контракта.

Изначально «Канело» сотрудничал с мексиканской промоутерской компанией All Star Boxing, которая помогла ему пробиться на американский рынок бокса. Альварес будучи боксером All Star Boxing, подписал новый контракт с Golden Boy Promotion, не имея на это разрешения от организации с которой он работал.

Источник: Boxingscene.