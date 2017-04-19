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19 апреля 2017, 8:42 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

«Канело» должен заплатить штраф на крупную сумму

Сауль «Канело» Альварес обязан выплатить крупный штраф за нарушение договора с бывшим промоутером.

Суд обязал мексиканского боксера выплатить штраф в размере $8,5 млн за нарушение условии контракта.

Изначально «Канело» сотрудничал с мексиканской промоутерской компанией All Star Boxing, которая помогла ему пробиться на американский рынок бокса. Альварес будучи боксером All Star Boxing, подписал новый контракт с Golden Boy Promotion, не имея на это разрешения от организации с которой он работал.

Источник: Boxingscene.
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