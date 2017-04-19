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https://sport.mail.ru/news/boxing/29474637/
19 апреля 2017, 8:10 | Бокс | ТАСС

Александр Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин подал апелляцию на дисквалификацию Всемирного боксерского совета (WBC) за повторное допинговое нарушение. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

<em>МОСКВА 19 апреля. /ТАСС/. </em>Российский боксер Александр <span class=error>Поветкин</span> подал апелляцию на дисквалификацию Всемирного боксерского совета (WBC) за повторное допинговое нарушение. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио <span class=error>Сулейман</span>. Увеличить
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Ранее промоутерская компания «Мир бокса» объявила о том, что Поветкин планирует провести бой 1 июля.

«Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить данный процесс», — сказал Сулейман.

Решение организации о дисквалификации было связано с повторным нарушением антидопинговых правил — допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на содержание запрещенного вещества остарин.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В профессионалах он стал выступать в 2005 году, с тех пор проведя 32 боя (31 победа, одно поражение).
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