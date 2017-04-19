Александр Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее промоутерская компания «Мир бокса» объявила о том, что Поветкин планирует провести бой 1 июля.

«Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить данный процесс», — сказал Сулейман.

Решение организации о дисквалификации было связано с повторным нарушением антидопинговых правил — допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на содержание запрещенного вещества остарин.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В профессионалах он стал выступать в 2005 году, с тех пор проведя 32 боя (31 победа, одно поражение).