Александр Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин подал апелляцию на дисквалификацию Всемирного боксерского совета (WBC) за повторное допинговое нарушение. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
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Ранее промоутерская компания «Мир бокса» объявила о том, что Поветкин планирует провести бой 1 июля.
«Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить данный процесс», — сказал Сулейман.
Решение организации о дисквалификации было связано с повторным нарушением антидопинговых правил —
Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В профессионалах он стал выступать в 2005 году, с тех пор проведя 32 боя (31 победа, одно поражение).
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