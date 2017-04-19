Головкину посоветовали на случай срыва боя с «Канело» не тратить время и провести реванш с Джейкобсом

Ранее промоутер «Канело» Эрик Гомес заявил, что они уже нашли замену Головкину, если их переговоры не увенчаются успехом. По его словам, в этом случае соперником мексиканца в сентябре может стать канадец Давид Лемье, который в 2015 году досрочно проиграл казахстанцу.

«Говорят, Головкин ждет боя с «Канело» в сентябре. Он собирался побороться с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом в июне, чтобы завоевать оставшийся титул в среднем весе. Это все может закончиться для Головкина потерянным временем, если его промоутер Том Леффлер не договорится с Golden Boy Promotions по поводу боя с «Канело». Посмотрим, но похоже, что Golden Boy собирается подождать, чем закончится поединок Альвареса с Чавесом-младшим, прежде чем они решат, как сильно им понадобится бой с Головкиным.

Для этого есть несколько причин. Если бой «Канело» — Чавес соберет огромные цифры на PPV (платные трансляции), то Golden Boy, скорее всего, предпочтет провести незамедлительный реванш в сентябре, чтобы использовать интерес публики. К тому же есть вероятность, что Альварес может проиграть, потому что Чавес крупнее всех его бывших соперников.

Также есть интерес со стороны фанатов к поединку между «Канело» и Лемье. Тем не менее Golden Boy не могут позволить себе слишком долго ждать боя с Головкиным, потому что ему уже 35 лет, и он также проиграл свой последний бой против Дэниэла Джейкобса. Многие фанаты хотят увидеть их реванш, потому что чувствуют, что Головкин не заслужил своей победы единогласном решением.

Если «Канело» и Golden Boy собираются отложить поединок с Головкиным на еще один год, то ему, вероятно, в какой-то момент придется снова сразиться с Джейкобсом. Если Головкин не сможет улучшиться в лучшую сторону, то может проиграть Джейкобсу. В этом случае Golden Boy откажется от своих планов в отношении боя Головкин — «Канело», так как в нем была заинтересована только публика.

Сейчас Головкин находится не в лучшем положении, чтобы вести переговоры по бою с «Канело». Его последние выступление с Джейкобсом не было впечатляющим. Головкин выглядел так, будто он дрался вполсилы большую часть времени, и казалось, что он не хочет или не может выбрасывать комбинации. Почему Головкин не продолжал атаковать Джейкоба в прежней манере, это большой вопрос, но он позволил сопернику пройти всю дистанцию. Головкин провел неправильный поединок с Джейкобсом, и теперь это снижает его шансы на успешные переговоры с «Канело». Возможно, Головкину лучше вернуться к чертежной доске, чтобы вновь встретиться с Джейкобом и доказать, что он может победить его уже без каких-либо споров.

В среднем весе не осталось никого, кроме Джейкобса, Сондерса и «Канело». Если Golden Boy не готовы позволит «Канело» встретиться с Головкиным, то ему нужно вновь сразиться с Джейкобсом и уже после этого смотреть на Сондерса или «Канело», — написал автор.