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https://sport.mail.ru/news/boxing/29474099/
19 апреля 2017, 8:00 | Бокс | Vesti.kz

Лемье: Чавеса нельзя недооценивать, но если бы у меня были лишние деньги, то я поставил бы на «Канело»

Экс-чемпион мира в среднем весе канадский боксер Давид Лемье (37−0, 33 КО) сделал прогноз на предстоящий бой между двумя мексиканцами Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО).

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«Судя по тому, как тренируется Чавес, нужно сказать, что его нельзя недооценивать. Но все мы знаем, что «Канело» прекрасный боец, и потому мы ожидаем, что он одержит верх.

Тем не менее я не думаю, что «Канело» нокаутирует Чавеса. Для него это будет очень трудный бой. Они оба очень хорошие боксеры. Вместе с тем если бы у меня были лишние деньги, то я поставил бы на «Канело», — цитирует Лемье BoxingScene.com.

Напомним, бой между «Канело» и Чавесом-младшим состоится 6 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и пройдет в рамках промежуточного веса 164,5 фунта. В рамках этого вечера бокса выступит и Лемье.
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