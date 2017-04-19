Лемье: Чавеса нельзя недооценивать, но если бы у меня были лишние деньги, то я поставил бы на «Канело»

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«Судя по тому, как тренируется Чавес, нужно сказать, что его нельзя недооценивать. Но все мы знаем, что «Канело» прекрасный боец, и потому мы ожидаем, что он одержит верх.

Тем не менее я не думаю, что «Канело» нокаутирует Чавеса. Для него это будет очень трудный бой. Они оба очень хорошие боксеры. Вместе с тем если бы у меня были лишние деньги, то я поставил бы на «Канело», — цитирует Лемье BoxingScene.com.