Хурцидзе рассказал, как Джейкобс помог ему в подготовке к бою за звание претендента на титул WBO

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Их поединок состоится 22 апреля Leicester Arenа в одноименном британском городе. Победитель этого противостояния получит статус обязательного претендента на бой с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО).

«Тренировочный лагерь прошел отлично. Мои тренеры — Андре Розье и Гэри Старк — помогли набрать лучшую форму, поставив работать с чемпионом и боксером мирового уровня Дэниэлом Джейкобсом. Он действительно помог мне отточить технику в преддверии важного поединка. И теперь я готов ко всему, что подготовит Лэнгфорд», — цитирует Хурцидзе BoxingScene.com.

Ранее грузин отметил, что намерен нанести Лэнгфорду первое поражение в его карьере, а после заняться Сондерсом. При этом Хурцидзе был обязательным претендентом на бой с британцем, но тот предпочел откупиться. Многие связали этот шаг с переговорами Сондерса об июньском бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), которому принадлежат остальные пояса среднего веса — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Но, судя по последним новостям, этого поединка не будет и Головкин, скорее всего, вернется на ринг в сентябре и встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.