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https://sport.mail.ru/news/boxing/29473924/
19 апреля 2017, 9:46 | Бокс | Lenta.Ru

Боксер отрезала косу во время взвешивания ради участия в чемпионате России

Боксер из Челябинска Ирина Русских отрезала косу во время взвешивания, чтобы принять участие в чемпионате России. Об этом сообщил пользователь Борис Валиев со ссылкой на тренера отечественной сборной Ивана Шидловского в своем аккаунте в Facebook.

Боксер из Челябинска Ирина Русских отрезала косу во время взвешивания чтобы принять участие в чемпионате России. Об этом сообщил пользователь Борис <span class=error>Валиев</span> со ссылкой на тренера отечественной сборной <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Шидловского</span> в своем аккаунте в Facebook. Увеличить
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Русских на процедуре взвешивания превысила максимально допустимый показатель на 50 граммов. Чтобы избежать дисквалификации, спортсменка отрезала свою косу. В результате она провела на турнире пять боев, дошла до финала и завоевала серебряную медаль.

Чемпионат России по боксу проходил в Грозном.
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