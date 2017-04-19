Боксер отрезала косу во время взвешивания ради участия в чемпионате России
Боксер из Челябинска Ирина Русских отрезала косу во время взвешивания, чтобы принять участие в чемпионате России. Об этом сообщил пользователь Борис Валиев со ссылкой на тренера отечественной сборной Ивана Шидловского в своем аккаунте в Facebook.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Русских на процедуре взвешивания превысила максимально допустимый показатель на 50 граммов. Чтобы избежать дисквалификации, спортсменка отрезала свою косу. В результате она провела на турнире пять боев, дошла до финала и завоевала серебряную медаль.
Чемпионат России по боксу проходил в Грозном.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter