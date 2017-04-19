Боксер отрезала косу во время взвешивания ради участия в чемпионате России

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Русских на процедуре взвешивания превысила максимально допустимый показатель на 50 граммов. Чтобы избежать дисквалификации, спортсменка отрезала свою косу. В результате она провела на турнире пять боев, дошла до финала и завоевала серебряную медаль.

Чемпионат России по боксу проходил в Грозном.

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