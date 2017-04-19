Промоутер «Канело» назвал возможную замену Головкину на бой в сентябре

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По его словам, в качестве замены Головкину они рассматривают его бывшего соперника — канадца Давида Лемье. Последний выступит в рамках вечера бокса 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, главным событием которого станет бой между «Канело» и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Это то, о чем мы уже говорили. И я знаю, что Давид хочет этого боя. Впрочем, «Канело» тоже в этом заинтересован, — сказал Гомес в беседе с RingTV.com по поводу поединка мексиканца с Лемье в сентябре. — Мы продолжаем переговоры по бою между Головкиным и «Канело». Но если по какой-либо причине этот бой не состоится, то Давид будет в очереди на поединок с «Канело».

Вместе с тем сообщалось, что Головкин ведет переговоры с британцем Билли Джо Сондерсом, владеющим поясом WBO в среднем весе. По слухам, их поединок был намечен на июнь в Казахстане.

Однако после появилась информация, что Головкин решил отказаться от этих планов, чтобы сосредоточиться на бое с «Канело» в сентябре. Позже эксперт ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что возможный бой Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом в июне «похоронен», а в сентябре казахстанец, скорее всего, встретится с «Канело».

В подтверждение слов Рафаэля недавно выступил и президент WBO Франциско Валькарсель, который объяснил, почему бой между Сондерсом и Головкиным не состоится в этом году. Между тем президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин слышал, что Головкин «выбил» себе за бой с «Канело» гонорар в 100 миллионов долларов, и поэтому решил не гнаться за двумя зайцами.